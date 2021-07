Les agresseurs de la foule de Hong Kong Yuen Long écopent de sept ans de prison

Le gouvernement de Hong Kong a officiellement retiré le projet de loi sur l’extradition en octobre 2019. Plus tard, 63 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’attaque de Yuen Long. Quarante-huit d’entre eux étaient des hommes vêtus de blanc, selon les rapports locaux, mais seuls huit ont été inculpés. L’un d’eux a été acquitté et le ministère de la Justice a interjeté appel. Quinze autres personnes ont été arrêtées et sept d’entre elles, dont l’ancien législateur pro-démocratie Lam Cheuk-ting, ont par la suite été inculpées d’émeutes. Ils seront jugés en 2023.