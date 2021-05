Les agitations du côté Apple et Amazon

Amazon et Apple prêchent leur obsession de faire ce qu’il y a de mieux pour les clients, mais ces entreprises de publicité ne nous concernent pas du tout.

Voici ce que je veux dire: essayez de taper «lits pour chiens» dans le champ de recherche sur Amazon. Vous pourriez supposer qu’Amazon vous montrera ce qu’il considère comme les meilleurs lits pour chiens. Mais en fait, les premières options que vous verrez sont très probablement celles des entreprises qui ont payé Amazon pour apparaître directement devant vos yeux. Ce sont des publicités semi-déguisées. Amazon marque ces annonces comme «sponsorisées» et une fois que vous commencez à les remarquer, vous réalisez que ces produits annoncés sont partout.

Apple et Amazon collectent de l’argent auprès des entreprises qui souhaitent nous présenter leurs produits. Permettez-moi de faire valoir que ces bousculades secondaires sont des conflits d’intérêts dégoûtants qui nous blessent – et finalement ces titans de la technologie aussi.

La publicité n’est pas inhabituelle ni nécessairement mauvaise. Le New York Times et de nombreuses autres entreprises réputées gagnent de l’argent grâce aux publicités. Mais je dirais que ce que font Apple et Amazon est différent de presque toutes les autres publicités.

Google, Facebook et The Times ne vous montrent généralement pas d’annonces et vous vendre le produit annoncé. La société de lits pour chiens paie Amazon pour s’assurer que ses produits sont répertoriés en évidence afin que les gens les achètent sur Amazon.

Dans la défense des entreprises, il existe d’autres entreprises de publicité qui sont également des boucles fermées. Kellogg’s pourrait payer le supermarché pour s’assurer que ses boîtes de céréales sont à la hauteur des yeux sur l’étagère du magasin. C’est similaire à ce que font Apple et Amazon. (Bien que le supermarché ne soit pas évalué à plus de 1,5 billion de dollars, comme le sont Apple et Amazon.)

Lorsque les entreprises paient Amazon et Apple pour se faire remarquer, cela se traduit probablement par une augmentation des prix des produits ou des applications pour nous. Vous pourriez dire que toute publicité est agaçante et une taxe pour les consommateurs. Mais sur Apple et Amazon, nous sommes là pour payer de toute façon une application ou un produit. Les publicités sont tout simplement un péage pour choisir un lit pour chien ou une application de fitness plutôt qu’une autre.

Quand Amazon prend de l’argent à une entreprise de lits pour chiens en échange d’en faire le premier article que nous voyons, ce n’est pas nécessairement le meilleur lit pour chien. Ce n’est peut-être même pas un bon lit pour chien. Afficher cette annonce est certainement bon pour Amazon et souvent aussi pour le commerçant. Mais il est beaucoup plus difficile de faire valoir que c’est bon pour nous. Idem pour Apple et ses publicités d’applications.