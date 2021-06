Les agents saoudiens qui ont tué Khashoggi ont reçu une formation paramilitaire aux États-Unis

La formation a été dispensée par la société de sécurité basée en Arkansas Tier 1 Group, qui appartient à la société de capital-investissement Cerberus Capital Management. La société affirme que la formation – y compris « l’adresse au tir en toute sécurité » et « la lutte contre une attaque » – était de nature défensive et conçue pour mieux protéger les dirigeants saoudiens. Une personne familière avec la formation a déclaré qu’elle comprenait également des travaux de surveillance et de combat rapproché.

De tels problèmes sont susceptibles de persister alors que les entrepreneurs militaires privés américains se tournent de plus en plus vers des clients étrangers pour consolider leurs affaires alors que les États-Unis réduisent leurs déploiements à l’étranger après deux décennies de guerre.

Dans le document, que M. Bremer a fourni au New York Times, il a déclaré que quatre membres de la kill team de Khashoggi avaient reçu une formation du groupe de niveau 1 en 2017, et que deux d’entre eux avaient participé à une itération précédente de la formation, qui s’est déroulée d’octobre 2014 à janvier 2015.

« La direction de T1G, le conseil d’administration et moi-même sommes fermement aux côtés du gouvernement américain, du peuple américain et de la communauté internationale pour condamner l’horrible meurtre de Jamal Khashoggi », a-t-il déclaré.

Une chronique 2019 par David Ignatius du Washington Post a rapporté pour la première fois que des membres de la kill team de Khashoggi avaient reçu une formation aux États-Unis. Il a écrit que la CIA avait « averti d’autres agences gouvernementales » que certains entraînements aux opérations spéciales pourraient avoir été dispensés par le groupe de niveau 1 sous une licence du département d’État.

La question était au cœur de l’audience de confirmation des charges de M. Bremer et des questions écrites des sénateurs, lui demandant quel rôle, le cas échéant, le groupe de niveau 1 avait joué dans la formation des Saoudiens qui avaient participé à l’opération Khashoggi.

Un porte-parole du département d’État a refusé de confirmer s’il avait accordé des licences au groupe Tier 1 pour la formation saoudienne.

« Cette administration insiste sur l’utilisation responsable de l’équipement de défense d’origine américaine et de la formation par nos alliés et partenaires, et envisage des réponses appropriées en cas de violations », a déclaré le porte-parole, Ned Price. « L’Arabie saoudite est confrontée à des menaces importantes sur son territoire, et nous nous engageons à travailler ensemble pour aider Riyad à renforcer ses défenses. »

Un porte-parole de l’ambassade saoudienne à Washington n’a fait aucun commentaire.

M. Trump a pesé l’an dernier l’installation du chef de Cerberus, Stephen A. Feinberg, à un poste de haut niveau du renseignement, mais la nomination n’a jamais été prise. Alors que l’administration Trump avait nommé M. Feinberg à la tête du Conseil consultatif du renseignement du président en 2018, des questions ont émergé sur les conflits d’intérêts potentiels. Cerbère anciennement possédé l’entrepreneur militaire DynCorp, qui fournit entre autres des conseils en matière de renseignement aux États-Unis et à d’autres clients.

On ne sait pas quels membres de la kill team de Khashoggi ont participé à la formation du groupe de niveau 1. Sept membres de l’équipe appartenaient à une unité d’élite chargée de protéger le prince Mohammed, selon un rapport du renseignement américain sur l’assassinat déclassifié en février.

Le rôle des agents de la soi-disant Force d’intervention rapide dans le meurtre de Khashoggi a contribué à renforcer l’affaire des services de renseignement américains selon laquelle le prince Mohammed a approuvé l’opération.