Les agents ont appris que le tout-petit était dans un camion avant la fusillade mortelle de Kawartha Lakes, révèle un son

L’audio de la fusillade mortelle par la police d’un père et d’un enfant en bas âge à Kawartha Lakes, en Ontario, jette un nouvel éclairage sur les instants avant que la police n’ouvre le feu et sur ce qu’ils auraient pu savoir avant la rencontre.

L’enregistrement des conversations radio de la police montre que les agents ont été informés qu’il y avait un enfant dans le camion qu’ils poursuivaient dans la communauté principalement rurale le 26 novembre 2020 et que, selon un officier, le conducteur avait pointé une arme sur sa propre tête. .

La poursuite est née d’un enlèvement d’enfant signalé plus tôt dans la journée et s’est terminée par la mort par balle de Jameson Shapiro, 18 mois, et de son père de 33 ans, et a grièvement blessé un agent de la Police provinciale de l’Ontario (OPP).

Le chien de garde de la police de l’Ontario a déclaré mercredi trois agents ont été inculpés dans la fusillade – avec un chef d’accusation chacun d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle causant la mort – dans la mort de l’enfant.

L’audio a été enregistré par Shawn Salo, un journaliste indépendant qui gère le site Peterborough Scanner Feed, qui affiche les communications radio des services d’urgence de la communauté au nord-ouest de Toronto.

“J’espère qu’en publiant cet enregistrement, cela vous aidera à mieux comprendre la situation”, a écrit Salo après avoir publié l’enregistrement de 12 minutes sur YouTube.

CBC News ne diffuse pas la vidéo dans son intégralité, car certains pourraient la trouver dérangeante.

“Il est assez désespéré”

L’enregistrement commence par des agents à la recherche du père et de sa Toyota Tundra de couleur rouille.

Très tôt, une voix féminine, qui semble être le répartiteur, alerte les agents qu’il y a un enfant dans le camion.

“Les unités doivent être informées qu’il y a un enfant dans ce véhicule. Il y a un enfant dans ce véhicule”, dit-elle.

Quelques instants plus tard, un officier qui suit le camion prévient un autre qui l’attend : « Il est assez désespéré… il avait un pistolet sur la tempe.

“J’ai un négociateur en attente”, dit la femme.

ÉCOUTEZ | Police à la poursuite : La police note que l’homme qu’ils poursuivent semble “désespéré” dans l’enregistrement du scanner Alors que leur poursuite se poursuit, un officier est entendu dans l’enregistrement du scanner de la police notant que le conducteur du véhicule semble “désespéré” et a pointé une arme sur sa tempe. L’enregistrement a été mis en ligne un jour après que trois agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été inculpés dans la fusillade mortelle en 2020 de Jameson Shapiro, 18 mois.

Environ une minute plus tard, on entend la police demander une unité canine et un hélicoptère.

La poursuite se poursuit le long de Pigeon Lake Road – le conducteur maintenant environ 170 kilomètres à l’heure, selon les agents – lorsqu’on leur dit de “reculer” et de laisser de la place au véhicule suspect. À ce stade, la police semble guider le véhicule vers une ceinture à crampons.

Quelques secondes plus tard, un fort fracas se fait entendre suivi de gémissements.

On entend une autre personne crier “Laisse tomber !” avant les coups de feu – environ sept coups de feu.

« Coups de feu, coups de feu ! Officier à terre ! un officier est entendu crier.

Cela est suivi d’une autre série de détonations fortes – on ne sait pas s’il s’agit de coups de feu – suivies d’un silence pendant plusieurs instants. Les deux minutes suivantes sont principalement du silence et de l’audio brouillé.

Vers 8 h 25, on entend quelqu’un appeler les ambulanciers.

“Une ambulance est en route”, annonce le répartiteur.

Les agents ont ouvert le feu

CBC Toronto a tenté de vérifier l’enregistrement de manière indépendante et de le partager avec la Police provinciale de l’Ontario.

Le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Bill Dickson, a confirmé que la police est « consciente que l’audio de la répartition est en ligne ».

“Il serait inapproprié pour moi de fournir des informations concernant les blessures subies par notre membre. Tous les détails feront partie des preuves présentées au tribunal”, a déclaré Dickson dans un e-mail.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a déjà déclaré les agents tentaient d’intercepter le camion du père lorsqu’il a percuté une voiture de patrouille de la Police provinciale de l’Ontario et une autre voiture sur Pigeon Lake Road. Un officier qui se tenait à l’extérieur du croiseur à ce moment-là a été grièvement blessé au cours du processus, a précédemment déclaré l’UES, mais n’a fourni aucun autre détail.

Trois agents ont alors ouvert le feu, frappant le garçon à l’intérieur du camion et son père, selon l’UES.

Le garçon a été déclaré mort sur les lieux. Son père a été transporté à l’hôpital et est décédé des suites de ses blessures environ une semaine plus tard. Il n’a pas encore été nommé officiellement par le SIU.

La police a déclaré avoir trouvé quatre armes à feu sur les lieux, trois appartenant aux policiers et une trouvée près du camion du père.

L’UES a déclaré l’année dernière qu’elle avait interrogé 18 policiers et 14 civils dans le cadre de son enquête.

Il a déclaré jeudi qu’il ne commenterait pas davantage l’affaire, étant donné qu’elle est maintenant devant les tribunaux.

Les agents inculpés doivent comparaître devant le tribunal de Lindsay, en Ontario, le 6 octobre.