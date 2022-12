Les agents ont agi de manière appropriée en écrasant l’arrestation d’un activiste trans international, selon un examen interne

Le chef des services de police de Londres (LPS) a déclaré qu’un examen interne avait déterminé que les agents avaient agi de manière appropriée dans le cas de l’arrestation controversée d’un militant transgenre à la suite d’un canular.

En août, la présentatrice Internet Clara Sorrenti a été arrêtée sous la menace d’une arme après que le LPS a reçu des informations par téléphone et par e-mail indiquant qu’elle menaçait de tirer sur des personnes à l’hôtel de ville. L’homme de 28 ans a été détenu pendant 11 heures. La police a ensuite déclaré à Sorrenti que quelqu’un avait utilisé son nom et son adresse pour envoyer des menaces et avouer un meurtre, ce qui avait conduit au raid.

“Lorsque des appels d’urgence sont reçus, généralement avec des informations limitées, les agents doivent pécher par excès de prudence et les traiter comme réels jusqu’à ce que des informations soient reçues pour se convaincre autrement”, a écrit le chef Steve Williams dans un rapport soumis au London Police Services Board pour être présenté jeudi.

“Les actions des agents d’intervention étaient fondées sur leur devoir de protéger le public et eux-mêmes, étant donné la conviction sincère qu’un individu était en possession d’une arme à feu et avait menacé de tirer sur des gens.”

CBC News a contacté Sorrenti mais elle n’a pas répondu au moment de la publication. Cette histoire sera mise à jour quand elle le fera.

À la suite de l’incident, le chef de Londres a déclaré qu’un nouveau système avait été mis en place pour signaler les lieux ou les personnes ayant fait l’objet de précédents écrasements. Ces informations sont conservées dans une base de données nationale et mises à la disposition de tout agent dans tout le pays pour aider à orienter le niveau d’intervention.

Le chef de la police de Londres, Steve Williams, a soumis une mise à jour sur une enquête interne qui sera présentée jeudi à la réunion du London Police Services Board. (Andrew Lupton/Nouvelles de CBC)

Sorrenti, qui passe par Keffals sur Twitch, compte actuellement plus de 53 000 abonnés sur la plateforme. Elle a fait la transition quand elle était adolescente et parle de la législation américaine anti-trans et des droits des transgenres, et a été candidate pour le Parti communiste du Canada aux élections fédérales de 2019.

Dans des entrevues précédentes avec CBC News et Le Washington PostSorrenti a décrit avoir reçu une quantité suffisante de harcèlement en ligne pendant son temps en tant que militante.

Nouveau processus en place pour informer les agents des noms morts

Sorrenti a déclaré que la police s’était adressée à elle par un nom de naissance qu’elle n’utilisait plus au moment de son arrestation le 5 août et lui avait dit que la personne qui avait écrit les menaces portait également ce nom.

C’est quelque chose qui aurait dû soulever un drapeau rouge si la police était sensible aux problèmes trans, a-t-elle déclaré.

“Les rapports selon lesquels l’individu a été à plusieurs reprises” mort “(désigné par un nom et un sexe antérieurs) par des agents ne sont pas exacts, comme le confirment les enregistrements audio et vidéo capturant la période de détention”, a déclaré Williams dans le rapport.

Il a reconnu qu’un sac de propriété contenant les objets personnels de Sorrenti avait été étiqueté avec le nom mort, qui a été généré par un système de gestion des dossiers interne basé sur les interactions initiales avec la police.

La police n’est pas automatiquement avertie lorsqu’une personne change de nom, et les personnes qui changent légalement de nom ne sont pas tenues de le signaler à la police.

Un autre nouveau processus informera les agents sur ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils interagissent avec quelqu’un qui a légalement changé de nom et reflétera le changement dans les dossiers.

Fin août, Sorrenti a déclaré à CBC News qu’elle quittait temporairement le pays pour échapper à une vague de harcèlement incessant.

La police de Londres n’a pas encore fourni d’informations sur l’enquête menée sur la personne responsable d’avoir menacé Sorrenti.