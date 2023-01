Les agents immobiliers disent qu’ils ne peuvent pas imaginer travailler sans ChatGPT maintenant

CNN

—



Si vous êtes tombé sur une maison de quatre chambres et 3,5 salles de bains mise en vente récemment dans un cul-de-sac tranquille à Cedar Rapids, Iowa, vous ne réfléchirez peut-être pas à deux fois à la liste en ligne. Il comprenait des biens immobiliers typiques des descriptions comme « idéal pour se divertir » et « beaucoup d’espace pour se détendre ».

Mais JJ Johannes, l’agent immobilier de la maison, a créé la description en moins de cinq secondes en tapant quelques mots-clés dans ChatGPT, un nouvel outil de chatbot d’IA viral qui peut générer des réponses élaborées aux invites de l’utilisateur. C’est une tâche, dit-il, qui lui aurait autrement pris une heure ou plus pour écrire tout seul.

“Cela m’a fait gagner tellement de temps”, a déclaré Johannes à CNN, notant qu’il avait apporté quelques modifications et modifications au travail de ChatGPT avant de le publier. « Ce n’est pas parfait, mais c’était un excellent point de départ. J’ai une formation en technologie et écrire quelque chose d’éloquent prend du temps. Cela a rendu les choses tellement plus faciles.

Johannes fait partie des agents immobiliers tester ChatGPT depuis sa sortie publique fin novembre. Certains agents résidentiels et commerciaux ont déclaré à CNN que cela avait déjà changé leur façon de travailler, de la rédaction de listes et de publications sur les réseaux sociaux à la rédaction de documents juridiques. Il pourrait également être utilisé pour automatiser des tâches répétitives telles que répondre aux questions fréquemment posées et effectuer des calculs complexes.

ChatGPT est formé sur de grandes quantités de données en ligne afin de générer des réponses aux invites des utilisateurs. Il a écrit des essais originaux, des histoires, des paroles de chansons et des résumés de documents de recherche qui ont trompé certains scientifiques. Certains PDG l’ont utilisé pour écrire des e-mails ou effectuer des travaux de comptabilité. Il a même passé un examen dans une école de l’Ivy League. (Il a cependant soulevé des inquiétudes chez certains pour son potentiel à permettre la triche et pour ses inexactitudes.)

En moins de deux mois, ChatGPT a suscité des discussions sur son potentiel à perturber diverses industries, de l’édition au droit. Mais cela a déjà un impact tangible sur la façon dont un certain nombre d’agents immobiliers à travers le pays font leur travail – où une grande partie du travail écrit peut être une formule et prendre du temps – dans la mesure où certains ne peuvent plus imaginer travailler sans lui.

“Je l’utilise depuis plus d’un mois et je ne me souviens pas de la dernière fois où quelque chose m’a autant impressionné”, a déclaré Andres Asion, un courtier du Miami Real Estate Group.

Récemment, un client a contacté Asion avec un problème : la femme avait emménagé dans une maison en pré-construction et ne pouvait pas ouvrir ses fenêtres. Elle avait tenté de contacter le développeur pendant des mois sans réponse. Asion a exécuté une copie de l’un de ses e-mails via ChatGPT, lui demandant de le réécrire en mettant l’accent sur les implications en matière de responsabilité.

“ChatGPT l’a écrit comme un problème juridique et tout à coup, le développeur s’est présenté chez elle”, a-t-il déclaré.

Asion a également utilisé l’outil pour rédiger des addendums juridiquement contraignants et d’autres documents, et les a envoyés à des avocats pour approbation. “Je peaufine toutes sortes de brouillons avec ChatGPT”, a-t-il déclaré. “Parfois, je lui dis de le rendre plus court ou plus amusant, et cela vous donne tellement d’échantillons à choisir et à éditer.”

ChatGPT est gratuit pour le moment, mais OpenAI, l’entreprise derrière elle, envisagerait une charge mensuelle de 42 $. Asion a dit “ce n’est même pas une question” qu’il paierait pour l’accès. “Je paierais facilement 100 ou 200 dollars par an pour quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. “Je serais fou de ne pas le faire.”

Frank Trelles, agent immobilier commercial chez State Street Realty à Miami, a déclaré qu’il paierait également pour continuer à utiliser l’outil, ce qui a déjà eu un impact sur sa façon de faire des affaires. “Dès que je l’ai essayé, j’ai été vendu”, a-t-il déclaré. «Je suis allé m’inscrire pour un forfait, pensant que ce serait au moins 100 $ par mois, et j’ai été époustouflé que ce soit gratuit. Rien dans ce monde n’est gratuit cependant – et cela m’a rendu un peu nerveux.

Trelles a déclaré qu’il utilise ChatGPT pour rechercher les utilisations autorisées pour certains terrains et zones du comté de Miami-Dade, et calculer ce que pourraient être les versements hypothécaires ou le retour sur investissement pour un client, ce qui implique généralement des formules et des calculatrices hypothécaires.

“Je peux être dans une voiture avec un client quand il me demande quel pourrait être son versement hypothécaire”, a déclaré Trelles. “Je peux demander à ChatGPT ce que serait un paiement hypothécaire sur un achat de 14 millions de dollars à un taux d’intérêt de 7,2 % amorti sur 25 ans avec deux points d’origination à la clôture, et en deux secondes, il me donne cette information. Il explique également comment il a obtenu la réponse. C’est incroyable.”

Il y a cependant certaines limites. L’outil a, par exemple, lutté avec quelques mathématiques de base auparavant. Trelles a déclaré que c’était utile pour les approximations en déplacement, pas pour les chiffres exacts.

Serge Reda, directeur de l’immobilier commercial et professeur adjoint au Fordham Real Estate Institute, a déclaré que certains cas d’utilisation de ChatGPT sont meilleurs que d’autres. ChatGPT peut aider les courtiers à gagner du temps lors de la rédaction de listes ou de réponses, mais l’automatisation des réponses des clients n’est peut-être pas la meilleure tactique, car la génération de prospects et la clôture de transactions nécessitent généralement une approche personnalisée.

« Il est accessible à tous dès maintenant car il est gratuit et ils peuvent avoir un avant-goût du fonctionnement de cet outil puissant. Mais il y a certainement des limites importantes », a-t-il déclaré.

Alors que ChatGPT a suscité une vague d’intérêt parmi les agents immobiliers, intégrer l’intelligence artificielle dans le marché immobilier n’est pas entièrement nouveau. Le site de référencement Zillow, par exemple, a utilisé l’IA pour la cartographie 3D, la création de plans d’étage automatiques et pour son outil Zestimate, qui peut numériser des images pour voir si une maison a des planchers de bois franc ou des appareils en acier inoxydable afin que son estimation de prix reflète mieux les conditions du marché. Plus tôt cette semaine, Zillow a déployé une fonctionnalité d’IA qui permet aux acheteurs potentiels d’effectuer des recherches dans un langage plus naturel (quelque chose qui est depuis longtemps maîtrisé par Google).

Matt Kreamer, porte-parole de Zillow, a déclaré que le secteur immobilier a été plus lent à innover, mais “je pense que nous verrons très bientôt des progrès beaucoup plus importants”. Il a dit Zillow ne voit aucune préoccupation claire avec les agents utilisant ChatGPT pour aider à rationaliser le travail qu’ils font déjà et gagner du temps.

“Nous ne faisons pas la promotion ou ne nous méfions pas de ChatGPT, mais nous nous intéressons à la façon dont il est utilisé et à le surveiller”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si l’outil deviendra un pilier de l’immobilier, l’agent immobilier Johannes pense que l’IA en général transformera son industrie et autres.

“Ce n’est peut-être pas le cas avec ChatGPT”, a-t-il déclaré, “mais je pense qu’une forme d’intelligence artificielle comme celle-ci deviendra une grande partie de la façon dont nous travaillons et vivons nos vies.”