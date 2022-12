Les agents immobiliers de NL et les avocats disent qu’ils sont confrontés à un «tsunami» de différends sur les terres de la Couronne

Les avocats et les agents immobiliers de Terre-Neuve-et-Labrador affirment qu’une législation vieille de plusieurs décennies cause des problèmes pour les transactions immobilières d’aujourd’hui. (Darrell Roberts/CBC)

Un couple Catalina qui se bat pour obtenir le titre de propriété du terrain où il a vécu pendant 40 ans n’est pas seul dans son sort, selon des experts immobiliers qui disent que davantage de Terre-Neuve-et-Labrador pourraient bientôt avoir des difficultés similaires.

Chris O’Dea, propriétaire de O’Dea’s Realty and Auction Room, a déclaré qu’un “tsunami” de personnes découvrira bientôt qu’ils n’ont pas de titre clair sur leurs terres.

“La législation doit clairement changer, et c’est – à mon avis – le seul moyen de résoudre ce problème”, a-t-il déclaré.

En 1984, Pauline et Randy Diamond ont construit leur maison sur une parcelle de terrain transmise à Pauline par son père. Après que Pauline ait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, le couple a décidé de vendre sa maison et d’emménager dans un appartement accessible. C’est alors qu’ils ont commencé à avoir des problèmes.

La division des terres de la Couronne conteste la revendication des diamants sur la terre, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas vendre la propriété à moins qu’ils ne prouvent qu’ils en sont propriétaires – ou l’achètent à la Couronne au prix du marché.

O’Dea a déclaré que la bataille des Diamonds était familière.

Il a eu son premier contact avec la division des Terres de la Couronne il y a environ cinq ans, lorsqu’un client a passé trois ans à se battre pour prouver qu’il possédait le terrain qu’il voulait vendre. Le fournisseur d’assurance titres du client a fini par acheter le terrain à la Couronne pour 40 000 $, a déclaré O’Dea.

Chris O'Dea, un agent immobilier de St. John's

Maintenant, O’Dea est dans sa propre bataille pour un terrain dans la communauté portuaire de Trinity. Il a des documents montrant la propriété remontant à 1832.

Malgré la documentation, O’Dea doit encore demander un titre car personne n’occupait physiquement le terrain de 1956 à 1976.

“Je suis prêt à parier que j’attendrai deux ou trois ans pour obtenir une réponse à ce sujet”, a-t-il déclaré.

Une boîte de vers

Terre-Neuve-et-Labrador a aboli les droits des squatters en 1976, ce qui signifie que les propriétaires fonciers doivent avoir une concession de la Couronne. Alternativement, les propriétaires fonciers peuvent obtenir deux affidavits de membres de la communauté qui peuvent jurer que le terrain a été occupé pendant les 20 années précédant 1977.

Selon Greg French, un avocat spécialisé en droit immobilier à Clarenville, une personne doit avoir au moins 77 ans pour signer l’affidavit – assez âgée pour se rappeler qui occupait le terrain en 1956.

Mais l’âge n’est pas le seul critère.

La personne doit avoir vécu dans la communauté pendant les 20 ans que le propriétaire prétend que la propriété a été occupée, n’avoir aucun lien avec le propriétaire et ne pas être atteinte de maladies qui affectent la mémoire.

L'avocate de St. John's, Sharyl Rowsell

Sharyl Rowsell, une avocate de St. John’s qui travaille dans l’immobilier, a déclaré que les clients qui ne peuvent pas obtenir d’affidavits satisfaisants peuvent choisir de demander une subvention de la Couronne ou de passer par le processus judiciaire coûteux connu sous le nom de silence des titres.

“Vous ne voulez pas ouvrir cette boîte de Pandore à moins que vous n’y soyez obligé”, a-t-elle déclaré.

Rowsell a déclaré que la plus grande plainte de ses clients concernant le processus de demande de subvention de la Couronne est le temps qu’il faut.

Un de ses clients attend depuis près de 3 ans et demi une réponse à une demande de subvention de la Couronne. Un autre client a attendu trois ans et sept mois pour voir sa demande rejetée.

“S’ils pouvaient l’examiner plus rapidement, alors nous pourrions obtenir une certaine … finalité. Comme oui ou non – même si c’est un non, les gens doivent savoir”, a-t-elle déclaré.

Rowsell a déclaré que si la demande est rejetée, un client peut demander une révision judiciaire de la demande, entamer une annulation des titres ou acheter le terrain à la Couronne.

La province lance la révision de la Loi sur les terres

Le ministre des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture, Derrick Bragg – le responsable de la division des terres de la Couronne – a déclaré qu’il avait entendu les plaintes haut et fort.

“Le tsunami est en train de se produire”, a-t-il dit.

Il a déclaré que son ministère prévoyait une révision de la Loi sur les terres, qui englobe les règles actuelles concernant les terres de la Couronne et les droits des squatters, et espère rationaliser le processus actuel.

Le ministre des Pêches, des Forêts et de l'Agriculture, Derrick Bragg

Il a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si l’examen entraînera des modifications législatives, de sorte que toute personne qui passe actuellement par le processus de preuve du titre de propriété de sa terre devrait continuer. Bragg a déclaré qu’il conseille à toute personne incertaine du statut de sa terre d’obtenir un titre clair.

“Nous devons connaître clairement la propriété avant de céder une propriété de la Couronne”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement provincial a déjà révisé la Loi sur les terres en 2015, mais n’a apporté aucun changement substantiel au processus relatif aux terres de la Couronne.

Pendant que l’examen est en cours, a déclaré Bragg, il n’ordonnera pas à la division des terres de la Couronne d’aller à l’encontre des politiques actuelles.

Une charge « onéreuse »

Les associations représentant les avocats et les agents immobiliers de Terre-Neuve-et-Labrador conviennent que les règles actuelles sont problématiques et souhaitent voir des changements.

Joe Thorne, président de la section de Terre-Neuve-et-Labrador de l’Association du Barreau canadien, a déclaré que la nécessité de prouver la possession continue de 1956 à 1977 est « onéreuse ».

“Un certain nombre de nos membres sont intéressés par des modifications de la loi foncière qui allégeraient le fardeau des propriétaires fonciers dans l’établissement du titre, notamment en garantissant la certitude du titre et en réduisant le temps et les dépenses considérables pour confirmer le titre”, a déclaré Thorne dans un communiqué.

Bill Stirling, président de la Newfoundland and Labrador Association of Realtors, a déclaré avoir entendu des agents immobiliers de toute la province qui pensent que le processus actuel est “désuet”.

“C’est frustrant pour les vendeurs, c’est frustrant pour les acheteurs”, a-t-il déclaré. “C’est décourageant car, dans certains cas, cela freine complètement les ventes.”

