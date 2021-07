Les agents hypothécaires se préparent aux retombées alors que le plan de sauvetage de Covid touche à sa fin

Les agents hypothécaires du pays se préparent à la plus grande vague de prêts en souffrance depuis la crise des prêts hypothécaires à risque, mais cette fois, ils se disent prêts.

La première vague d’emprunteurs à entrer dans le programme gouvernemental de sauvetage des prêts hypothécaires contre les coronavirus entre dans son dernier trimestre possible pour obtenir un allégement, ce qui signifie qu’en septembre, ils devront soit commencer à payer, soit vendre leur maison, soit saisir la justice.

Programmes de renflouement hypothécaire, tant gouvernementaux que privés, lancés au début de la pandémie de Covid. Le gouvernement a initialement autorisé les emprunteurs à retarder leurs paiements mensuels jusqu’à un an. Cela a ensuite été étendu à 18 mois. Chaque trimestre, les emprunteurs doivent se reconstituer.

On estime que 7,25 millions d’emprunteurs ont participé à des programmes d’abstention à un moment ou à un autre tout au long de la pandémie, ce qui représente 14% de tous les propriétaires avec des hypothèques, selon Black Knight. Environ 72% de tous les participants ont depuis quitté leurs plans, tandis que 28%, soit un peu plus de 2 millions, restent en abstention active.

Cette semaine et la prochaine, plus de 350 000 emprunteurs au total seront examinés pour une prolongation ou une suppression de l’abstention, selon Black Knight. Sur les 146 000 plans examinés cette semaine, 44 000 propriétaires ont quitté l’abstention, tandis que les plans de 102 000 ont été prolongés. Avec environ les deux tiers des emprunteurs restant en abstention, Black Knight estime que 575 000 plans expireront en septembre et début octobre, ce qui signifie que les agents hypothécaires seront confrontés à la tâche ardue de traiter environ 15 000 prêts en difficulté par jour.

« Nous savons tous ce qui s’en vient, et nous avons également investi, et donc je pense que du point de vue de l’industrie, nous sommes, en particulier parmi les plus grands prestataires, je pense que nous sommes définitivement prêts », a déclaré Jay Bray, PDG de M. Cooper, le plus grand service hypothécaire non bancaire du pays.

Au début du plan de sauvetage, qui fait partie de la loi CARES, Bray a qualifié le programme hypothécaire de « chaos complet », mais admet maintenant que « j’avais tort ».

Bray attribue le succès du plan à la montée en puissance des nouvelles technologies et des procédures simplifiées.

« C’était simple, facile, l’expérience client, je pense, était à peu près aussi bonne que possible. Et puis vous regardez les outils que vous connaissez, quand vous sortez de l’abstention, ils sont aussi faciles », a-t-il déclaré. mentionné.

Mais Bray a également déclaré que son entreprise ajoutait du personnel pour se préparer à l’assaut et transférait une partie du personnel des origines, qui s’affaiblissent actuellement, à l’atténuation des pertes.

« Ce sera un volume important, mais nous sommes plus que prêts pour cela », a déclaré Bray. « En travaillant avec toutes ces personnes et les parties prenantes, je pense que nous avons d’excellentes solutions. »