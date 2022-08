Les agents frontaliers américains saisissent des millions de fentanyl

Le transport s’élevait à près de 200 livres du puissant opioïde synthétique

Des agents fédéraux américains ont déclaré avoir mis la main sur plus de 4 millions de dollars de fentanyl après avoir appréhendé des trafiquants dans une ville frontalière de l’Arizona, l’un des plus gros bustes du genre cette année.

Dans un communiqué publié vendredi, la patrouille frontalière américaine a déclaré avoir arrêté deux passeurs, tous deux citoyens américains, et récupéré environ 187 livres de stupéfiant après un arrêt de la circulation près de Gila Bend, en Arizona, plus tôt cette semaine. La ville est située à moins de 80 miles au nord de la frontière américano-mexicaine.

Les agents ont déclaré avoir repéré plusieurs sacs de sport suspects dans le véhicule lors de l’arrêt et que la conductrice de la voiture était « visiblement nerveuse lorsqu’elle a été interrogée.

“Après avoir reçu son consentement pour fouiller le véhicule, les agents ont trouvé trois sacs contenant des colis enveloppés de ruban adhésif noir et de cellophane ainsi que recouverts de graisse pour essieux, une technique souvent utilisée pour masquer l’odeur de la drogue”, a déclaré l’agence frontalière. “Une enquête plus approfondie a révélé 340 paquets de pilules de fentanyl pesant un total de 187 livres et d’une valeur estimée à 4,3 millions de dollars.”

John Modlin, l’agent principal du secteur Tucson de la patrouille, a ensuite partagé une image de la drogue sur les réseaux sociaux, montrant un important monticule de paquets bien emballés.

Les agents de la station Observant Ajo ont découvert 4,3 millions de dollars en pilules de fentanyl lors d’un arrêt de véhicule près de Gila Bend, AZ. Deux passeurs citoyens américains ont été remis à @mcsoaz. #Bon travail Pour plus d’informations : https://t.co/7MFCK0XTvj pic.twitter.com/reGCBgaowP – John R. Modlin (@USBPChiefTCA) 26 août 2022

L’affaire a depuis été confiée au bureau du shérif du comté de Maricopa, et la conductrice et son passager seront poursuivis pour crimes liés à la drogue, bien que les responsables n’aient pas précisé leurs accusations exactes.

Un puissant opioïde synthétique souvent produit dans des laboratoires illicites, le fentanyl a joué un rôle majeur dans l’épidémie de drogue aux États-Unis, causant plus de 71 000 décès par surdose rien qu’en 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le médicament est un

Alors que le buste de cette semaine en Arizona impliquait une quantité massive de stupéfiants, il est éclipsé par une saisie encore plus importante de fentanyl le mois dernier à Inglewood, en Californie, au cours de laquelle la Drug Enforcement Administration a saisi environ 1 million de pilules d’une valeur marchande estimée à 20 millions de dollars.

