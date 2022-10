Les agents électoraux s’entraînent au conflit : « Un peu nerveux ? Je suis.’

MILWAUKEE (AP) – Le plus haut responsable électoral de Milwaukee a interrogé environ 20 agents électoraux réunis dans une salle de classe dans un bâtiment de la ville rempli de fournitures électorales, puis a parlé franchement de l’environnement tendu auquel ils pourraient être confrontés la semaine prochaine lorsque la ville s’attend à ce que plus de personnes regardent leur travail que jamais avant de.

“Alors, qui s’inquiète des perturbations des observateurs?” Claire Woodall-Vogg, chef de la commission électorale de Milwaukee, a demandé au groupe. « Qui a lu des choses ou entendu des choses aux nouvelles, et vous êtes un peu nerveux ? Je suis. Je lève la main », dit-elle en souriant.

Quelques-uns des ouvriers ont également levé la main. Ils ne sont pas seuls dans leur inquiétude: les responsables électoraux de tout le pays se préparent à des observateurs de sondages conflictuels alimentés par des mensonges sur la légitimité des élections de 2020 propagés par l’ancien président Donald Trump et d’autres, même après que la perte de Trump ait été confirmée par des examens répétés, audits et recomptages, et les tribunaux ont rejeté les contestations judiciaires.

Cette tension est plus élevée dans la poignée d’États du champ de bataille comme le Wisconsin, où Trump et d’autres n’ont pas tardé à crier à la fraude après que les résultats tardifs de Milwaukee, dominé par les démocrates, ont aidé Joe Biden à porter de justesse l’État en 2020. Les recomptages exigés par Trump ont confirmé la victoire de Biden.

Woodall-Vogg a déjà ressenti la pression. Dans une interview, elle a décrit avoir été harcelée et menacée après cette élection par e-mail, appels téléphoniques et lettres à son domicile – des menaces suffisamment graves pour qu’elle ait un agent du FBI assigné à qui les transmettre.

Pourtant, Woodall-Vogg a déclaré qu’elle préférait être une cible plutôt que ses employés – dont certains ont démissionné de leurs fonctions de direction en raison de la pression.

“Nous ne leur payons en aucun cas des millions de dollars pour supporter ce stress”, a déclaré Woodall-Vogg.

Les responsables électoraux à l’échelle nationale sont préoccupés par un flot de théoriciens du complot qui s’inscrivent pour travailler comme observateurs de sondages, certains groupes qui ont trafiqué des mensonges sur le recrutement et la formation des observateurs des élections de 2020, en particulier dans les États swing comme le Wisconsin.

Le Wisconsin exige que les agents électoraux ne soient formés que tous les deux ans, mais cette année, Milwaukee propose une formation beaucoup plus fréquente que lors des élections précédentes, y compris des vidéos d’information et des sessions d’une heure axées sur des sujets spécifiques, comme l’inscription des électeurs. Le contenu reste inchangé.

Lors de la session de la mi-octobre observée par l’Associated Press, Woodall-Vogg présentait à un groupe expérimenté de gestionnaires de scrutin – connus sous le nom d’inspecteurs en chef – qui seront chargés de diriger les travailleurs dans les bureaux de vote individuels. Les gestionnaires reçoivent un paiement forfaitaire de 325 $ pour les tâches du jour du scrutin qui commencent avant 7 heures du matin et peuvent s’étendre jusqu’aux petites heures du lendemain matin. Les non-gestionnaires reçoivent 220 $.

Lorsque la formation s’est tournée vers la manière de gérer les problèmes potentiels, Woodall-Vogg a pris soin de noter que les observateurs jouent “un rôle vital dans notre démocratie”. Mais elle a également dit qu’elle ne voulait pas que ses travailleurs se sentent menacés par eux.

Elle a montré comment scotcher les sections où les observateurs peuvent se tenir – entre 3 et 8 pieds des zones d’enregistrement et d’inscription des électeurs.

“Prenez votre ruban adhésif et faites une ligne et dites:” Ceci est la zone d’observation “, ou faites une boîte et dites:” S’il vous plaît, ne quittez pas cette zone “”, a-t-elle déclaré.

Les contrevenants reçoivent d’abord un avertissement; s’ils recommencent, on leur ordonne de partir. Si quelqu’un refuse, la police est appelée.

Woodall-Vogg a également expliqué aux travailleurs comment gérer les problèmes d’éligibilité en fonction de la race d’un électeur ou de la langue qu’il parle. De tels défis sont inacceptables, a déclaré Woodall-Vogg, et devraient recevoir un avertissement aussi frivole. Un observateur qui lance un deuxième défi de ce genre serait sommé de partir.

Certains agents électoraux qui ont parlé à AP ont déclaré qu’ils s’attendaient à voir un conflit, mais qu’ils étaient prêts pour cela.

“J’ai un appel à servir”, a déclaré Andrea Nembhard, 70 ans, qui a travaillé sur les élections pendant plus d’une décennie. Elle a ajouté: “Je n’ai pas peur.”

Melody Villanueva, 46 ans, a dit la même chose.

“Je suis un résolveur de problèmes, donc je désamorcerai si nécessaire, et je devrai appeler l’autorité compétente si nécessaire”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis pas du genre à craindre grand-chose.”

Certains travailleurs ont reconnu leur nervosité.

Averil Fletcher a raconté avoir appelé la police lors de la primaire d’août lorsqu’un électeur – convaincu qu’il avait été délibérément exclu du bureau de vote – a jeté des chaises et menacé des travailleurs. Elle a dû attendre 35 minutes pour les agents qui avaient été occupés ailleurs à gérer une paire de fusillades.

Woodall-Vogg a assuré aux managers que l’expérience de Fletcher “ne se reproduira plus jamais”.

“S’il y a des troubles électoraux, si quelqu’un refuse de quitter le bureau de vote et que vous lui avez donné l’ordre de partir, nous avons une ligne directe et il y aura des agents qui répondront pour vous soutenir”, a déclaré Woodall-Vogg au inspecteurs en chef.

Les forces de l’ordre fédérales seront également en attente. Selon le ministère américain de la Justice.

Grâce à un intérêt accru, la ville a atteint un niveau de dotation complet pour les élections avec deux semaines à perdre, ce qui, selon Woodall-Vogg, ne s’était jamais produit auparavant.

“Habituellement, c’est plus de panique, de combler les lacunes”, a déclaré Woodall-Vogg.

Cela comprenait cinq fois plus de candidats partisans pour être des travailleurs électoraux que lors des élections précédentes, mais Woodall-Vogg a déclaré qu’elle ne s’inquiétait pas des mauvais acteurs car le système est conçu pour prévenir les problèmes. Les inspecteurs électoraux ont toujours plusieurs yeux par-dessus leur épaule pendant qu’ils travaillent : un deuxième inspecteur est tenu de signer pour chaque tâche, et les inspecteurs en chef surveillent tous les travailleurs.

“Quiconque pourrait avoir de mauvaises intentions, nous serions immédiatement, je pense, en mesure de l’identifier”, a-t-elle déclaré.

___ Harm Venhuizen a contribué depuis Madison. Venhuizen et Savage sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Savage et Carrie Antlfinger, Associated Press