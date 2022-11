Les agents du Tennessee ne feront pas face à des accusations d’arrestation violente

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Un grand jury a refusé d’inculper des policiers après une enquête menée par l’agence de police du Tennessee sur l’arrestation violente d’un homme noir pour des infractions présumées au code de la route, a déclaré mercredi un procureur de district.

Les membres d’un grand jury du comté de Fayette ont examiné lundi les preuves liées à l’arrestation de Brandon Calloway en juillet, mais le panel “a choisi de ne prendre aucune mesure concernant les actions des officiers”, a déclaré Mark E. Davidson, le principal procureur du comté rural.

Calloway a déclaré à l’Associated Press en octobre qu’il avait été arrêté parce qu’il était un jeune homme noir conduisant une belle voiture. Il a dit qu’il n’aurait pas été arrêté dans la Chevrolet Camaro 2020 qu’il conduisait s’il était blanc.

Calloway a été arrêté par la police d’Oakland et accusé d’avoir ignoré un panneau d’arrêt, d’excès de vitesse, de conduite désordonnée et d’avoir échappé à l’arrestation. Des séquences vidéo de la confrontation qui a conduit à l’arrestation, qui se sont propagées sur les réseaux sociaux, montrent des agents le pourchassant à travers sa maison, tentant de l’étourdir et le battant à mort avant de l’entraîner.

Selon un affidavit de la police, Calloway a traversé un panneau d’arrêt vers 19 h 30 le 16 juillet. Il a ensuite été chronométré pour conduire à 32 mi/h dans une zone de 20 mi/h (51 km/h dans une zone de 32 km/h) avant qu’un agent ne tente un contrôle routier. Calloway a continué à conduire jusqu’à ce qu’il atteigne une maison, où il s’est engagé dans l’allée et a couru à l’intérieur, selon l’affidavit.

L’affidavit indique que plus tard, Calloway et d’autres étaient à l’extérieur pour parler avec le premier officier lorsqu’un deuxième officier est arrivé. Les officiers ont dit qu’ils devaient détenir Calloway, et il a couru à l’intérieur de la maison. Les agents ont défoncé la porte d’entrée et ont suivi Calloway à l’étage, où il a couru dans une pièce et a verrouillé la porte. Les agents ont alors défoncé cette porte, ont utilisé un pistolet paralysant sur lui et ont commencé à le frapper avec une matraque, selon l’affidavit.

Un policier a été mis en congé payé pendant que le Bureau d’enquête du Tennessee enquêtait. L’agence de police d’État a ensuite remis son rapport à Davidson avant que son bureau ne présente les preuves au grand jury.

La confrontation s’est produite à Oakland, une petite ville située à environ 50 kilomètres à l’est de Memphis. Calloway, qui dirige une entreprise notariale, a déclaré que les coups lui avaient laissé des points de suture à la tête, des problèmes d’élocution et des pertes de mémoire.

Son avocat, Andre C Wharton, a déclaré mercredi qu’ils étaient “extrêmement déçus de ce résultat”. Wharton a déclaré qu’il espérait que le ministère américain de la Justice “examinerait pleinement cette affaire en vue de l’institution éventuelle de poursuites pénales”.

“Pendant ce temps, nous ne nous reposerons pas, ni ne resterons assis, mais continuerons à soutenir Brandon dans notre quête de justice”, a déclaré Wharton.

Adrian Sainz, Associated Press