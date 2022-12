Les agents du NYPD partent en masse pour un meilleur salaire dans les petites villes

Le départ de ces officiers n’était pas une anomalie. Le département de police de New York, avec environ 34 000 officiers, a vu plus de démissions cette année qu’à tout moment au cours des deux dernières décennies, car d’autres agences sont devenues plus agressives dans le recrutement dans ses rangs.

Jusqu’en novembre, environ 1 225 officiers ont démissionné avant même d’avoir atteint cinq ans de service, selon les statistiques du New York City Police Pension Fund obtenues par le New York Times. Beaucoup sont partis pour d’autres agences de l’État de New York ou des services de police en dehors de l’État.

Ce chiffre, qui représente le plus grand départ de ce type depuis au moins 2002, se compare à 870 démissions l’année dernière et à 477 en 2020. Le nombre total d’officiers qui ont quitté le département jusqu’en novembre, y compris les retraités, est d’environ 3 200. Il s’agit du nombre global le plus élevé depuis novembre 2002.

Les agents du département de police de New York sont particulièrement susceptibles d’être courtisés par d’autres agences. La baisse des salaires des nouvelles recrues en est une grande raison. Il en va de même pour les heures plus longues au milieu d’une attention accrue à la criminalité de la part du maire et du public, en particulier dans le système de métro.

“D’autres communautés reconnaissent le talent et débauchent nos membres”, a déclaré Patrick J. Lynch, président de la New York City Police Benevolent Association, le syndicat qui représente les policiers de la ville, lors d’un entretien téléphonique. « Si nous payons nos policiers au taux du marché, ils resteront ici. Nous savons que c’est la réponse parce que c’est ce que font ces autres ministères et administrations, avec succès.