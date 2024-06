Les agents du FBI craignent d’être emprisonnés par Trump – ex-directeur adjoint – RT World News

Andrew McCabe a suggéré que d’anciens responsables du renseignement et des forces de l’ordre pourraient devoir fuir le pays.

D’anciens responsables américains du renseignement et de l’application des lois craignent de subir des représailles, y compris l’incarcération, si Donald Trump reconquiert la présidence en novembre, a affirmé un ancien directeur adjoint du FBI.

Andrew McCabe, qui a été licencié par l’administration Trump en 2018 pour avoir menti aux enquêteurs au sujet d’une fuite médiatique, a révélé jeudi ses craintes dans un segment de CNN. Travaillant désormais comme analyste pour le média, il a qualifié la perspective d’une victoire potentielle de Trump à l’élection présidentielle de « terrifiant » et « effrayant. »

« S’il a le sentiment d’avoir été lésé d’une manière ou d’une autre, alors il se concentre sur la vengeance et la vengeance. » dit McCabe. « Et donc, il a clairement indiqué que c’était ce qu’il allait faire. »

Andrew McCabe affirme que certains agents du FBI craignent que Trump ne les jette en prison, et que beaucoup envisagent de fuir le pays.pic.twitter.com/r4EiPmTeXQ – Presse citoyenne libre (@CitizenFreePres) 6 juin 2024

McCabe n’a pas expliqué ce que lui et d’autres responsables de Washington avaient fait pour devenir les ennemis de l’ancien président, mais certains de leurs affrontements avec Trump sont bien connus. Trump a accusé le ministère américain de la Justice (DOJ) d’avoir tenté de bloquer son retour à la Maison Blanche en déposant de fausses accusations criminelles contre lui. Le mois dernier, Trump a déclaré que les agents du FBI « verrouillé et chargé » pour potentiellement lui tirer dessus lorsqu’ils ont perquisitionné son domicile à la recherche de documents classifiés en 2022.















Le FBI a espionné de manière inappropriée un membre du personnel de la campagne Trump en 2016 et a menti au tribunal américain de la FISA pour obtenir des mandats d’arrêt dans le cadre d’une enquête sur une prétendue ingérence russe dans les élections de cette année-là. L’agence a également dissimulé ses connaissances selon lesquelles le récit du complot du « Russiagate » était faux. Un agent de haut rang du FBI et sa maîtresse, une avocate du FBI, ont discuté de l’utilisation de l’enquête sur la Russie comme d’un « police d’assurance » pour s’assurer que Trump ne remporte pas les élections. Trump a suggéré en 2019 que McCabe et d’autres dirigeants du FBI avaient commis une trahison.

Plus de 50 anciens responsables des services de renseignement ont mis le pouce sur la balance lors des élections de 2020, lorsque Trump se présentait contre Joe Biden. Ils ont faussement affirmé qu’un scandale de trafic d’influence de Biden – rapporté par le New York Post quelques semaines seulement avant les élections – semblait provenir de « Désinformation russe ».















McCabe a déclaré avoir parlé à de nombreux anciens collègues du renseignement et des forces de l’ordre qui tentent d’évaluer les risques auxquels ils seraient confrontés lors d’un second mandat présidentiel de Trump. « Sur un plan très personnel, ce sont des discussions tortueuses avec les membres de leur famille sur la question de savoir s’ils doivent ou non quitter le pays pour éviter d’être détenus de manière inconstitutionnelle et illégale. Je veux dire, les gens craignent en fait d’être jetés en prison ou arrêtés dans une sorte de détention extrajudiciaire.

Trump court le risque de « démantelant et gravement incapacitant » le DOJ et le FBI, a soutenu McCabe. « C’est quelque chose dont les Américains des deux côtés de l’allée politique devraient s’inquiéter. Nous dépendons de ces institutions pour nous protéger, et il propose de les démolir. »