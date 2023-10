Les agents de Shores qui ont emprisonné leur fils ont demandé au juge d’outrage au bureau du shérif de Volusia

La juge du circuit du comté de Volusia, Mary Jolley, s’est prononcée contre une requête visant à condamner le bureau du shérif du comté de Volusia pour outrage après sa libération. dossiers qui avaient été scellés en vertu d’une ordonnance du tribunal.

Michael Schoenbrod et Jessica Long, deux policiers de Daytona Beach Shores qui ont un fils ensemble, ont demandé et obtenu le 24 mars une injonction temporaire interdisant aux agences publiques, y compris le bureau du shérif, de divulguer des dossiers liés aux enquêtes les impliquant. Schoenbrod, qui a depuis annoncé sa démissionet Long ont amené leur fils de 3 ans et demi dans une cellule de prison de la ville plusieurs jours consécutifs en octobre 2022 pour tenter de l’entraîner à la propreté.

Finalement, le bureau du procureur général a refusé de porter plainte contre eux.

La première agence à enquêter a été le ministère de l’Enfance et de la Famille. Lors de la réunion de l’enquêteur avec Schoenbrod puis Long au domicile familial, un adjoint du shérif l’a accompagnée et a enregistré une partie de l’entretien avec sa caméra corporelle.

Lorsque ces images de la caméra corporelle ont été demandées comme dossier public en novembre dernier, le bureau du shérif en a supprimé des parties et les a transmises à Mark Dickinson, un militant anti-corruption de la police qui publie des vidéos sur Internet sous le surnom de James Madison Audits.

Dickinson a publié la vidéo en ligne, mais elle n’a attiré beaucoup d’attention que des mois plus tard, après que Schoenbrod et Long eurent obtenu leur injonction contre la diffusion de tels documents.

En juin, The News-Journal a demandé une copie de la vidéo de l’enquête du DCF au bureau du shérif, qui l’a ensuite rendue disponible bien que l’injonction soit toujours en vigueur. Des parties de la vidéo, y compris les images de l’intérieur de la maison, ont été expurgées. Cependant, certaines parties de l’audio laissées au nom de l’enfant, ce que Peter McGlashan, l’avocat général du shérif, a admis être une erreur.

Trois jours après la diffusion de la vidéo, Andrew Gant, directeur des affaires publiques et des relations avec les médias du shérif, a envoyé un courrier électronique au News-Journal déclarant qu’il « venait d’être informé d’une ordonnance du tribunal restreignant la divulgation des documents dans cette affaire – évidemment émise après la diffusion de la vidéo. initialement publié et publié sur YouTube par un tiers. «

Il a demandé que le News-Journal supprime les fichiers vidéo. Le journal a rapporté le contenu de l’interview du DCF, y compris l’aveu de Schoenbrod selon lequel lui et Long avaient amené le garçon en prison, mais n’a pas publié le nom du garçon.

Le News-Journal et le Florida Center for Government Accountability ont ensuite cherché à lever l’injonction temporaire, que le juge a accordée.

Cela a conduit à la sortie de disques dont un Rapport du Département d’application de la loi de Floride recommandant que les policiers soient inculpés de crime aggravé de maltraitance d’enfants, la note du bureau du procureur de l’État détaillant pourquoi il n’inculpait pas Schoenbrod et Long, et l’affaire des normes professionnelles de la ville qui a révélé que les deux policiers avaient violé une politique relative à une conduite préjudiciable au respect du public pour le employé et département.

Dans une interview accordée au News-Journal en août, après que l’histoire ait été révélée, Long a déclaré qu’elle et Schoenbrod essayaient de protéger leur fils des menaces et du harcèlement lorsqu’ils ont demandé l’injonction et de sceller définitivement les dossiers.

« Nous savions ce que cela ferait à notre famille si cela était révélé et déformé, et c’est exactement ce qui s’est passé. C’est pourquoi nous avons scellé cela, ou essayé de le faire », a déclaré Long.

L’avocat des officiers, Michael Lambert, a fait valoir que la publication par le bureau du shérif des images de la caméra corporelle en juin « violait volontairement » l’injonction temporaire et le chapitre 39 des statuts de Floride, exemptant les enquêtes du DCF d’être des documents publics.

Il a fait valoir le pouvoir des tribunaux de condamner les partis pour outrage parce que cela est dans « l’intérêt d’un gouvernement ordonné ».

McGlashan, dans un mémoire défendant le bureau du shérif, a déclaré que l’agence « n’avait pas violé volontairement, malicieusement ou intentionnellement l’injonction temporaire », et a noté que la première diffusion de la vidéo avait eu lieu quatre mois avant l’imposition de l’injonction.

« D’une manière générale, l’outrage civil n’a pas pour but de ‘punir’ une conduite passée mais de contraindre à la conformité future », a écrit McGlashan, citant la jurisprudence.

Il a également ajouté : « Le « dentifrice est sorti du tube ». Pour cela, (VCSO) s’excuse et a pris des mesures pour garantir qu’il n’y ait pas de répétition. »

« Rien n’a fonctionné » : Les agents de Shores expliquent pourquoi ils ont utilisé la prison pour apprendre à leur fils à devenir propre

Dans un mémoire de suivi, Lambert a décrit les arguments du bureau du shérif contre l’outrage.

« Les évasions des voies de sanctions recherchées par VCSO sont désagréables : i) Oups ; ii) Oups fois deux ; et iii) Puisque VCSO affirme, quel que soit le nombre de fois, ses actions étaient celles d’un numéro d’employé anonyme, ignorant et non formé. un » et plus tard « l’employé numéro deux », chacun provenant d’une branche anonyme du bureau du shérif, et bien que cela « apparaisse inexcusable », le tribunal doit simplement accepter les violations et passer à autre chose. »

Il a soutenu que le tribunal devrait imposer une amende au bureau du shérif, ce qui, selon lui, bénéficierait à la fois à ses clients et au public.

L’ordonnance du juge ne fait aucun commentaire sur la question.

Enquête interne : Les policiers impliqués dans une affaire d’apprentissage de la propreté ont violé les règles du code de conduite

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : La tentative des agents de Daytona Beach Shores de déclarer VCSO pour outrage au tribunal est refusée