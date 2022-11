Les agents de santé ont enregistré plus d’ergothérapie en 2021 qu’en une décennie: rapport

Les travailleurs de la santé ont effectué plus d’heures supplémentaires l’an dernier qu’ils n’en avaient fait en une décennie, selon un nouveau rapport détaillant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs de la santé canadiens.

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié jeudi un rapport décrivant certains des changements structurels qui se sont produits au sein du système de santé pendant la pandémie – et où ce système a commencé à subir le plus de stress.

En 2021, plus de 236 000 travailleurs ont effectué en moyenne environ huit heures par semaine d’heures supplémentaires rémunérées et 5,8 heures par semaine d’heures supplémentaires non rémunérées.

Dans l’ensemble, cela signifie qu’un travailleur de la santé sur cinq faisait constamment des heures supplémentaires, mais dans certaines professions, c’était encore plus élevé.

Environ 45 % des ambulanciers paramédicaux, 34 % des médecins de famille et 31 % des inhalothérapeutes faisaient régulièrement des heures supplémentaires.

Et le nombre de travailleurs qui font des heures supplémentaires n’a fait qu’augmenter au fil du temps, selon le rapport. En mars 2019, environ 209 900 travailleurs faisaient des heures supplémentaires, contre 266 900 en avril 2022.

« La pandémie a intensifié les pressions structurelles sur nos systèmes de santé, et tout le monde à travers le pays travaille dur pour relever les défis de la main-d’œuvre de la santé », a déclaré Deborah Cohen, directrice des Services d’information sur la main-d’œuvre pharmaceutique et de la santé à l’ICIS, dans un communiqué de presse.

« Il sera important de continuer à renforcer la base de données sur la main-d’œuvre de la santé du Canada pour aider à trouver des solutions fondées sur des données probantes qui favorisent l’amélioration de la santé et du bien-être du personnel ainsi que les résultats pour la santé des patients en général.

Ensemble, les travailleurs ont effectué plus de 18 millions d’heures supplémentaires dans les hôpitaux du Canada en 2020-2021, une augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente.

Les infirmières, qui avaient la quatrième proportion la plus élevée de travailleurs effectuant des heures supplémentaires à 27%, faisaient partie du personnel représentant plus de la moitié des heures supplémentaires réelles des hôpitaux en 2020-2021. Plus de 9 770 000 heures supplémentaires ont été consacrées aux services infirmiers aux patients hospitalisés.

Ce rapport intervient au milieu d’une énorme augmentation du nombre d’enfants se présentant dans des hôpitaux pédiatriques souffrant de maladies respiratoires, certains hôpitaux signalant qu’ils fonctionnent à 100% de leur capacité.

« L’accès aux soins primaires est dans un état tellement désespéré que les patients doivent se rendre aux urgences, ce qui met encore plus de pression sur le personnel qui est déjà trop sollicité », a déclaré le Dr Douglas Sinclair, vice-président du IWK Health Centre, dit dans le communiqué.

« La médecine d’urgence est vraiment un sport d’équipe; les infirmières de première ligne, les médecins d’urgence et le personnel de bureau sont tous en détresse morale en essayant de gérer les temps d’attente énormes auxquels les patients sont confrontés à l’urgence.

Les premières années de la pandémie ont également vu le retard ou la pause de nombreuses chirurgies non essentielles, ce qui signifie que moins de services de soins de santé ont été offerts entre 2020 et 2021.

Cependant, bien que plus de services aient commencé à être offerts au fil du temps et que les volumes de services aient commencé à se rapprocher des niveaux d’avant la pandémie au début de 2021, les temps d’attente ne se sont pas rétablis, selon le rapport de l’ICIS.

En comparant cette période à la même période en 2019, moins de chirurgies ont été pratiquées en 2021, mais les temps d’attente étaient plus élevés qu’en 2019.

La diminution des services s’est également traduite par une baisse sans précédent des revenus des médecins pour la première fois en 20 ans.

Le rapport a également examiné où les professions perdent ou gagnent des travailleurs.

Le taux de croissance des médecins de famille ralentit — entre 2012 et 2014, la profession a augmenté de 3,4 % en moyenne, mais entre 2019 et 2021, elle n’a augmenté que de 1,3 %.

Cela concorde avec plusieurs études récentes montrant que les médecins de famille sont en déclin. Une étude a révélé que le nombre de médecins de famille de l’Ontario qui ont cessé de travailler a doublé au cours des six premiers mois de la pandémie par rapport aux années précédentes, tandis qu’une étude récente publiée dans la revue Canadian Family Physician ce mois-ci a révélé que près d’un médecin de famille sur cinq en Ontario prévoyaient de fermer leur cabinet au cours des cinq prochaines années.

Selon l’ICIS, le nombre d’infirmières praticiennes a continué de croître régulièrement tout au long de la pandémie, à un taux de croissance moyen de 9,6 % entre 2019 et 2021.

Cependant, beaucoup ont encore quitté le marché du travail en 2021.

Le nombre d’infirmières autorisées et d’infirmières auxiliaires autorisées qui travaillaient en soins directs dans des établissements de soins de longue durée ou des organismes de santé communautaire a diminué de 612 entre 2020 et 2021.

Dans les soins de longue durée seulement, l’effectif infirmier a diminué de 2,2 % dans l’ensemble.

Au cours de la même période, le nombre d’infirmières a augmenté dans les soins privés – il y a eu une augmentation de 1 251 infirmières autorisées et de 667 infirmières auxiliaires autorisées dans les emplois de soins directs aux patients dans les agences de soins infirmiers et les centres de santé privés, ainsi que celles travaillant de manière indépendante.

Le rapport de l’ICIS a noté que les gouvernements fédéral et provinciaux ont lancé plusieurs initiatives ou interventions de financement pendant la pandémie pour essayer de recruter et de retenir des travailleurs de la santé, donnant l’exemple d’un programme fédéral qui offrait une formation gratuite à 4 000 nouveaux préposés aux services de soutien à la personne et des améliorations au financement. et la formation du personnel.

La recherche de solutions flexibles en termes de fonctionnement des soins de santé au Canada peut être essentielle pour faciliter un rétablissement complet de l’impact de la pandémie sur notre système de santé, suggère le rapport, ajoutant que davantage pourrait être fait pour tirer parti des travailleurs de la santé qui ont été formés à l’étranger mais ne sont peut-être pas encore autorisés à pratiquer ici.

« Les soins de santé sont une question complexe. Il n’y a pas de solution rapide, mais des travaux sont en cours avec les provinces et les territoires pour examiner l’ensemble de la main-d’œuvre de la santé », a déclaré la Dre Leigh Chapman, infirmière en chef du Canada, dans le communiqué. « Les solutions incluent des éléments tels que l’intégration beaucoup plus rapide des infirmières formées à l’étranger, la recherche d’infirmières qui ont quitté la profession pour les recruter à nouveau et la rétention des infirmières en améliorant les conditions de travail.