L’aumônier Kevin Deegan tient la main d’un patient tout en priant avec elle le vendredi 12 février 2021, à l’étage COVID du Providence Holy Cross Medical Center à Los Angeles. « Je n’aurai jamais peur de mettre l’EPI pour aller m’asseoir et tenir la main du patient, brosser ses cheveux avec ma main, lui imposer les mains et prier avec lui », a déclaré Deegan. « La peur ne fait plus partie des soins que j’offre plus. » Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

L’aumônier Kevin Deegan prie avec un patient à l’étage COVID du Providence Holy Cross Medical Center à Los Angeles le vendredi 12 février 2021. « Je ne m’attendais jamais à devenir un expert en matière de soins pendant une pandémie », a déclaré Deegan. « Je me trouve de plus en plus vulnérable; je suis plus compatissant. » Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

La Dre Marwa Kilani, spécialiste en soins palliatifs et en soins palliatifs au Providence Holy Cross Medical Center, fait un appel vidéo avec la fille d’un patient le mercredi 10 février 2021. Elle est chargée d’informer les familles sur les conditions de ses patients car aucun visiteur n’est autorisé pendant la pandémie. «C’est traumatisant d’entendre les familles de l’autre côté, pleurer et pleurer», a déclaré Kilani. « COVID est une bête complètement différente et nous avons dû intervenir et avancer du mieux que nous pouvions. » Harrison Hill, USA AUJOURD’HUI

