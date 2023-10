Les agents de santé de Kaiser Permanente menacent de nouvelles grèves

Plus de 75 000 travailleurs de Kaiser devraient mettre fin à un arrêt de travail de trois jours en Californie, au Colorado, à Washington et en Oregon samedi à 6 heures du matin, heure locale. La grève actuelle, qui a débuté mercredi, est considérée comme la plus grande grève des travailleurs de la santé dans l’histoire des États-Unis.

Des séances de négociation entre les travailleurs et les dirigeants de Kaiser sont prévues jeudi et vendredi prochains.

Les désaccords sur la sous-traitance du travail sont devenus un point de friction majeur dans les récentes négociations, selon la coalition. Il accuse Kaiser de refuser de limiter l’externalisation et la sous-traitance des emplois.

Kaiser, la plus grande organisation à but non lucratif de soins de santé aux États-Unis, a déclaré jeudi que des accords provisoires avaient été conclus dans plusieurs domaines et que l’entreprise s’était engagée à négocier un nouveau contrat.

Les travailleurs exigent également des investissements à long terme pour augmenter les effectifs dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. La coalition des syndicats a déclaré que la crise du manque de personnel a conduit à des conditions de travail dangereuses qui affectent la qualité des soins que reçoivent les patients.