Les agents de santé communautaires exigent d’être reconnus comme des travailleurs formels bénéficiant d’un salaire et d’avantages sociaux correspondants. Crédit : Zofeen T. Ebrahim

KARACHI, 19 oct (IPS) – « Professionnellement, je suis toujours là où j’étais il y a 23 ans lorsque j’ai commencé à travailler comme agente de santé (LHW) », a déclaré Yasmin Siddiq, 47 ans, mécontente, de Karachi. « Je prendrai probablement ma retraite au même titre que celui de fonctionnaire de niveau 5, sans aucun espoir de mobilité ascendante. »

L’idée derrière le Lady Health Worker Program (LHWP), idée originale du défunt Premier ministre pakistanais Benazir Bhutto, a débuté en 1994 dans le but de « former des femmes en tant qu’agents de santé communautaires (ASC) pour améliorer les résultats lamentables en matière de santé maternelle et infantile des pays ». pays et construire un pont entre la femme du village et le secteur formel de la santé », a déclaré le Dr Talat Rizvi, médecin de santé publique possédant une vaste expérience en matière de santé maternelle et infantile, avec un accent particulier sur les projets communautaires et qui a conçu le programme.

La journée de Siddiqi commence à 9 heures du matin et elle doit faire du porte-à-porte, couvrant entre 5 et 10 maisons dans un rayon de 1 km autour de chez elle. « Au départ, mes tâches consistaient à sensibiliser les femmes mariées (en âge de procréer) aux avantages de la planification familiale, à les informer et à les accompagner sur les contraceptifs, en veillant à ce qu’elles se rendent aux examens prénatals lorsqu’elles sont enceintes et à leurs vaccins contre le tétanos. Je devais garder un œil sur les enfants de moins de cinq ans de cette famille et les faire vacciner », a-t-elle déclaré. Au fil des années, sa charge de travail s’est alourdie.

« On nous a demandé d’aider à lutter contre la tuberculose, de gérer les refus des parents d’administrer des gouttes contre la polio, de garantir que chaque enfant de moins de cinq ans reçoive immunisé contre les maladies infantiles, qui sont maintenant passées à 12 vaccins, et récemment, pendant la pandémie de COVID-19, nous avons contribué à la vaccination », a déclaré Bushra Bano Arain, présidente du All Pakistan Lady Health Workers Union. « Et comme si la santé ne suffisait pas, on nous demande d’exercer nos fonctions le jour du scrutin », a révélé Arain, un superviseur de LHW.

« Au fil des années, l’attention portée aux soins de santé primaires s’est diluée lorsque de plus en plus de responsabilités ont été ajoutées au bateau du LHWP, et le bateau a coulé », a déclaré Rizvi.

« Le programme initial visant à garantir la santé de la mère et de l’enfant est passé au second plan », a reconnu le Dr Shershah Syed, gynécologue et obstétricien. « LHW a peut-être été créée avec de bonnes intentions, mais elle est devenue une entité politisée avec de nombreuses femmes recrutées par les MPA et les députés comme travailleuses fantômes, dans la province du Sind en particulier », a-t-il ajouté.

La situation n’est pas meilleure pour plus d’un million d’activistes accréditées en santé sociale (ASHA) en Inde ou pour les 52 000 femmes volontaires en santé communautaire (FCHV) au Népal, qui, au fil des années, ont été regroupées avec de plus en plus de tâches, selon Internationale des Services Publicsune fédération syndicale mondiale, qui a aidé les femmes ASC du Pakistan, du Népal et de l’Inde à élaborer un plan Charte des revendications pour « remédier aux injustices et plaider en faveur de meilleures conditions de travail ».

Selon Jeni Jain Thapa, organisatrice du projet PSI à Nepa, les FCHV « n’ont pas d’horaires de travail fixes et doivent être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ».

Il en va de même pour les LHW, a déclaré Musarrat Basharat, un LHW et secrétaire général du syndicat des LHW du Pendjab. « Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, nous devons accompagner une femme en travail au centre de santé et être avec elle jusqu’à ce qu’elle accouche. Pareil avec un enfant malade. Si le bébé a la diarrhée et est déshydraté, nous devons nous réhydrater et rester avec la famille pendant six heures jusqu’à ce que l’enfant soit hors de danger. Nous ne nous dérobons pas à notre devoir, mais au moins nous payons les heures supplémentaires ou prenons des dispositions pour les compenser », a-t-elle déclaré.

Cependant, parmi les ASC des trois pays, plus de 100 000 ont obtenu des gains significatifs en se faisant reconnaître comme travailleurs, en obtenant un salaire et en enregistrant leur syndicat, Kannan Raman, secrétaire du PSI, Asie du Sud : « Au Népal et en Inde, ils sont considérés bénévoles et ne se voient pas proposer de salaires décents ni de meilleures conditions de travail.

« Il nous a fallu 20 ans pour nous faire remarquer lorsque la Cour suprême du Pakistan a demandé au gouvernement de nous intégrer au travail formel et de faire de nous des employés permanents en 2014 », a déclaré Haleema Leghari, présidente centrale de All Sindh Lady Health Workers et Syndicat des employés, travaillant comme superviseur dans le programme LHW.

Mais même après neuf ans, ils continuent de travailler sans structure d’emploi ni règles qui vont avec. « Nous avons rejeté la structure de service créée pour nous car elle s’est avérée discriminatoire », a déclaré Leghari, ajoutant : « La reconnaissance du gouvernement n’est que du bout des lèvres. »

Même pour ceux qui ont commencé en 1994, comme Arain et Leghari, qui sont devenus superviseurs, leurs notes ont été légèrement améliorées, passant du grade 5 (qui est destiné aux LHW) au grade 7 (qui est destiné au superviseur). « Alors que dans d’autres sections des ministères de la Santé, ceux qui ont travaillé autant d’années que nous et qui sont aussi instruits que nous ont atteint la 14e année ; pourquoi n’avons-nous pas été améliorés ? » demanda Arain.

Bien que leur salaire ait été augmenté de 35 pour cent en juin, Leghari a déclaré : « Nous ne voulons pas de ces augmentations ponctuelles ; nous voulons que les promotions, comme les autres fonctionnaires, soient promues en fonction de leurs performances professionnelles, de leur formation et de leurs années de service, car ces augmentations impromptues peuvent également être reprises à tout moment.

En outre, elle a déclaré que ceux qui prennent leur retraite après avoir atteint l’âge de 60 ans, qui sont malades ou qui sont décédés devraient être indemnisés. Eux ou leurs familles devraient recevoir la pension à terme échu », a-t-elle ajouté. Aujourd’hui, les LHW souhaitent que soient comptabilisées les 20 années de travail en sous-traitance, qu’ils disent que « tout le monde semble avoir oublié ».

Selon Leghari, dans d’autres ministères, lorsqu’un employé prend sa retraite ou est victime d’un accident, tombe malade ou décède, un membre de sa famille obtient le poste dans ce ministère. « Nous passons à côté de ces avantages parce que les règles n’ont pas été approuvées en l’absence d’une structure de service », a-t-elle déclaré.

« Leur principale exigence est une sécurité à toute épreuve », a déclaré Mir Zulfiqar Ali, directeur exécutif de Organisation d’éducation ouvrière et de recherche. « Vous savez, de nombreux LHW ont été tués par des extrémistes », a-t-il déclaré. Son organisation travaille avec les LHW et les forme sur les droits du travail, la protection de la santé, en particulier pendant les crises et les pandémies, et la sécurité sur le lieu de travail et sur la manière de faire pression efficacement auprès du gouvernement pour que leurs revendications soient acceptées, en coordonnant le projet PSI CHW au Pakistan.

Le paiement mensuel de Siddiqi s’élève désormais à Rs 44 000 contre Rs 37 000 depuis juin, mais étant donné la montée en flèche des prix de la nourriture, de l’électricité et du carburant, elle a déclaré que ce n’était certainement pas suffisant pour une mère célibataire avec deux enfants scolarisés et universitaires.

« Les départements provinciaux de la santé ont le temps de rencontrer toutes les ONG internationales et les agences donatrices, mais ils ne trouvent jamais le temps de tenir une réunion pour répondre à nos doléances », a déclaré Arain.

« Le travail inestimable accompli par les agents de santé communautaires, qui a apporté une valeur incommensurable aux communautés et à la santé publique, n’est pas valorisé, simplement parce qu’il est effectué par des femmes, et le travail de soins des femmes est systématiquement dévalorisé, même lorsqu’il sauve des vies », a expliqué Kate Lappin, secrétaire régionale Asie-Pacifique de l’ISP.

Avec l’imminence de nouvelles catastrophes climatiques, Lappin a déclaré que le Pakistan aura encore plus besoin des services des travailleurs domestiques, comme cela a été prouvé lors de la pandémie et des inondations de 2022. perturbé le système de santé déjà fragile. « Ils constituent la première ligne de défense en cas de crise. » Elle était récemment au Pakistan et a rencontré des travailleurs sociaux de certaines régions reculées du Pakistan. « Il était clair qu’elles constituent souvent la seule source de soutien pour les femmes dans les zones les plus mal desservies. »

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service