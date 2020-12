Les travailleurs de la santé à travers le pays ont retroussé leurs manches pour les premiers injections de COVID-19 lundi dans l’espoir qu’un effort de vaccination tous azimuts puisse vaincre le coronavirus frappé par la réalité déchirante de 300000 décès aux États-Unis.

«Soulagée», a proclamé l’infirmière en soins intensifs Sandra Lindsay après être devenue l’une des premières à être vaccinée au Long Island Jewish Medical Center à New York. «J’ai l’impression que la guérison arrive.»

Avec un compte à rebours de «3-2-1», les travailleurs du Wexner Medical Center de l’Ohio State University ont applaudi les premières injections.

Et dans le Colorado, le gouverneur Jared Polis a personnellement ouvert une porte de livraison au chauffeur de FedEx et a signé pour un colis contenant 975 précieuses doses congelées de vaccin fabriqué par Pfizer Inc. et son partenaire allemand BioNTech.

Les tirs ont lancé ce qui deviendra le plus grand effort de vaccination de l’histoire des États-Unis, qui pourrait enfin vaincre l’épidémie.

Le Dr Valerie Briones-Pryor, qui travaille dans une unité COVID-19 à l’hôpital de l’Université de Louisville depuis mars et a récemment perdu son 27e patient à cause du virus, a été parmi les premiers bénéficiaires.

«Je veux retourner voir ma famille», dit-elle. «Je veux que les familles puissent recommencer à voir leurs proches.»

Quelque 145 sites à travers le pays, du Rhode Island à l’Alaska, ont reçu des envois, avec d’autres livraisons prévues pour les jours à venir. Les travailleurs de la santé à haut risque étaient les premiers en ligne.

«C’est 20 000 doses d’espoir», a déclaré John Couris, président-directeur général de l’hôpital général de Tampa à propos de la première livraison.

Les résidents des foyers de soins ont également la priorité, et un centre médical des anciens combattants de Bedford, dans le Massachusetts, a annoncé via Twitter que sa première dose était allée à une ancienne combattante de la Seconde Guerre mondiale de 96 ans, Margaret Klessens. D’autres maisons de soins infirmiers aux États-Unis prévoient des vaccinations dans les prochains jours.

La campagne a commencé le même jour que le nombre de morts aux États-Unis suite à la flambée de l’épidémie a franchi le seuil de 300 000, selon le décompte tenu par l’Université Johns Hopkins. Le nombre de morts rivalise avec la population de Saint-Louis ou de Pittsburgh. C’est plus de cinq fois le nombre d’Américains tués pendant la guerre du Vietnam. Cela équivaut à une attaque du 11 septembre tous les jours pendant plus de 100 jours.

L’histoire continue

«Pour penser, maintenant nous pouvons simplement absorber dans notre pays 3 000 morts par jour comme si c’était juste comme d’habitude. Cela représente simplement un échec moral », a déclaré Jennifer Nuzzo, chercheuse en santé publique chez Johns Hopkins.

Les experts de la santé savent qu’un public méfiant regarde la campagne de vaccination, en particulier les communautés de couleur qui ont été durement touchées par la pandémie, mais, en raison de l’héritage national de disparités raciales en matière de santé et des abus de la recherche contre les Noirs, ont des doutes sur le vaccin.

Se faire vacciner est «un privilège», a déclaré le Dr Leonardo Seoane, directeur des études chez Ochsner Health dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, après avoir reçu sa dose. Seoane, qui est cubano-américaine, a exhorté «tous mes frères et sœurs hispaniques à le faire. C’est bon. »

Les près de 3 millions de doses actuellement expédiées ne sont qu’un acompte sur le montant nécessaire. Plus de vaccins Pfizer-BioNTech arriveront chaque semaine. Et plus tard cette semaine, la FDA décidera de donner son feu vert au deuxième vaccin COVID-19 rigoureusement étudié au monde, fabriqué par Moderna Inc.

Alors que les États-Unis espèrent avoir suffisamment de deux vaccins ensemble pour vacciner 20 millions de personnes d’ici la fin du mois et 30 millions de plus en janvier, il n’y en aura pas assez pour que la personne moyenne se fasse vacciner jusqu’au printemps.

Pour l’instant, l’obstacle est de faire parvenir rapidement le vaccin dans les bras de millions de personnes, pas seulement les médecins et les infirmières, mais d’autres agents de santé à risque tels que les concierges et les manutentionnaires – puis administrer une deuxième dose trois semaines plus tard.

«Nous sommes également au milieu d’une poussée, et ce sont les vacances, et nos travailleurs de la santé ont travaillé à un rythme extraordinaire», a déclaré Sue Mashni, chef de la pharmacie au Mount Sinai Health System à New York.

De plus, les injections peuvent causer de la fièvre, de la fatigue et des courbatures temporaires en stimulant le système immunitaire des gens, obligeant les hôpitaux à échelonner les vaccinations des employés.

Selon un récent sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Health Research, la moitié seulement des Américains disent vouloir se faire vacciner, un quart environ ne le font pas et les autres ne sont pas sûrs.

La FDA, considérée comme le régulateur médical le plus strict au monde, a déclaré que le vaccin Pfizer-BioNTech, qui a été développé à une vitesse vertigineuse moins d’un an après l’identification du virus, semble sûr et fortement protecteur, et l’agence a présenté les données à un public d’une journée. réunion la semaine dernière pour les scientifiques et les consommateurs.

«Nous savons que cela fonctionne bien», a déclaré la Dre Katherine Baumgarten, spécialiste des maladies infectieuses d’Ochsner, qui s’est fait vacciner le premier jour. «Dès que vous pouvez l’obtenir, faites-le.»

Pourtant, le vaccin a été autorisé pour une utilisation d’urgence avant qu’une étude finale portant sur près de 44 000 personnes ne soit terminée. Cette recherche se poursuit pour tenter de répondre à des questions supplémentaires.

Par exemple, bien que le vaccin soit efficace pour prévenir la maladie COVID-19, il n’est pas clair s’il arrêtera la propagation asymptomatique qui représente la moitié de tous les cas.

Les clichés doivent encore être étudiés chez les enfants et pendant la grossesse. Mais l’American College of Obstetricians and Gynecologists a déclaré dimanche que la vaccination ne devrait pas être refusée aux femmes enceintes qui autrement seraient admissibles.

En outre, les régulateurs britanniques enquêtent sur quelques réactions allergiques graves. La FDA a demandé aux fournisseurs de ne pas donner le vaccin aux personnes ayant des antécédents connus de réactions allergiques graves à l’un de ses ingrédients.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Marion Renault, Andrew Welsh-Huggins, Rebecca Santana, Dylan Lovan, Tamara Lush et Kathy Young ont contribué à ce rapport.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.