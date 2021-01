Les médecins et les infirmières d’un hôpital de Rome ont passé le réveillon du Nouvel An comme n’importe quel autre jour – à combattre le coronavirus, comme ils le font depuis des mois.

Alors que de légères célébrations se déroulaient à minuit, peu d’infirmières regardaient de la fenêtre de leur salle, le feu d’artifice accueillant la nouvelle année.

À l’hôpital Covid 3 de Casalpalocco, à la périphérie de la capitale italienne, des dizaines de patients ont continué à se battre pour leur vie.

C’était une nuit comme n’importe quelle autre nuit, comme cela fait déjà presque un an.

L’hôpital était une clinique normale, mais après que le virus a frappé l’Italie, premier pays européen à être touché par la pandémie en février dernier, il a rapidement été transformé en hôpital juste pour traiter le COVID-19.

Il existe trois services de médecine générale, une unité de soins sous-intensifs et trois unités de soins intensifs, tous occupés par des patients COVID-19.

Ici, les médecins et les infirmières sont sur des quarts de 12 heures et n’ont pas eu beaucoup de temps pour célébrer.

Les infirmières avaient l’air occupées et calmes comme d’habitude dans le long couloir du service sub-intensif où la plupart des patients sont couchés dans un lit dans une lumière tamisée, dans des chambres à deux lits chacune.

Dans l’une des USI, le personnel donnait des médicaments, vérifiait les appareils respiratoires, remplissait les dossiers médicaux.

Les vaccins sont en route, même s’il faudra des mois pour vacciner la plupart de la population. Le docteur Paolo Petrassi, coordinateur pour l’équipe de nuit, affirme que la vaccination de masse est le seul espoir.

« Ma pensée pour la nouvelle année, les meilleurs vœux que je pourrais me dire et partager avec ceux qui sont autour de moi, c’est de sortir de ce cauchemar le plus tôt possible », a déclaré Petrassi.