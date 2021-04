La violence policière contre des Noirs non armés est aussi prévisible que le lever et le coucher du soleil. Le procès de Derek Chauvin occupant une place centrale dans l’actualité, il semble insondable que d’autres incidents de violence policière très médiatisés se produisent. Cependant, c’est exactement ce qui s’est passé.

Tout d’abord, nous entendons dire qu’un officier noir et latino de l’armée américaine, le 2e lieutenant Caron Nazario, avait des armes pointées sur lui, a été aspergé de poivre puis poussé au sol pendant ce qui aurait dû être un arrêt de la circulation de routine en Virginie. Et puis, dans une cruelle ironie, alors que justice est recherchée pour le meurtre de George Floyd, Daunte Wright, 20 ans, a été «accidentellement» abattu par un policier du Minnesota lors d’un contrôle routier.

En conséquence, il y a eu de plus en plus d’appels à une réforme de la police. L’un des objectifs de la réforme de la police est la formation obligatoire à la désescalade. Trente-quatre États n’exigent actuellement pas de formation de désescalade pour tous les agents. Ce n’est probablement pas un hasard si Philando Castile, George Floyd et Daunte Wright ont été tués dans un État sans formation obligatoire à la désescalade.

L’efficacité de la formation de désescalade

Mais bien que la formation sur la désescalade soit considérée comme l’un des meilleurs moyens de réduire les affrontements violents avec la police, la question de savoir si la formation fonctionne réellement est une autre histoire. Les preuves sont mitigées. En tant que psychologue qui a fourni une formation de désescalade aux forces de l’ordre, je reconnais à la fois la promesse et les limites de cette formation.

Il y a cinq ans, j’ai co-rédigé un éditorial faisant valoir que la formation de la police devrait se concentrer non seulement sur la désescalade des conflits, mais aussi sur la reprogrammation de la réaction automatique de peur que certains policiers ont envers les hommes noirs.

Peu importe que les hommes noirs adoptent un comportement légal ou un comportement prétendument criminel. Les hommes noirs sont toujours considérés comme intrinsèquement plus dangereux que les hommes d’autres origines raciales. La pulvérisation de poivre de Nazario est conforme à une étude du Bureau national de recherche économique qui a révélé que dans les utilisations non létales de la force, les Noirs sont plus susceptibles d’être menottés sans arrestation, aspergés de poivre ou poussés au sol par un officier.

Le profilage racial:Les cas Wright et Nazario montrent que nous avons un grave problème de profilage racial

Il est difficile de dissocier la dynamique de la race du travail de la police. Pourtant, dans la formation sur la désescalade que j’ai dispensée, j’ai constaté que certains membres des forces de l’ordre ont du mal à reconnaître même qu’il existe un préjugé racial implicite.

L’un des objectifs de formation de la formation de désescalade est d’évaluer l’efficacité des tactiques policières. Je propose aux agents plusieurs scénarios réels à analyser. La discussion de ces scénarios s’est avérée inestimable pour donner un aperçu de la culture et de la psychologie du maintien de l’ordre.

Comprendre la différence entre la peur et le danger

Plusieurs fois, j’ai été encouragé par les réponses des cadets, qui font souvent preuve de la perspicacité et du jugement que nous voulons tous voir parmi les policiers. J’ai également été témoin de la socialisation de certains des nouveaux cadets par des officiers supérieurs qui vantent leur expérience dans le but de les éduquer tout en étouffant parfois leur instinct d’humanité.

Par prudence, le message de l’officier supérieur est clair: dans certaines situations, il vaut mieux réagir de manière agressive et faire face aux conséquences plus tard que l’alternative, où une réponse retardée à une situation volatile peut finir par coûter la vie à un policier. .

C’est un message difficile, presque impossible à contrer. La formation à la désescalade ne peut pas contrecarrer l’instinct de survie d’un agent, en particulier lorsqu’il s’agit du message prédominant de la culture policière.

Médecin en toxicomanie:Ne laissez pas la consommation de drogues de George Floyd brouiller les faits dans le procès de Derek Chauvin

La peur est la principale émotion qui anime le comportement de la police dans les interactions violentes. Les agents ont peur que lorsqu’ils quittent leur domicile chaque jour pour le travail, ils risquent de ne pas revenir. Je commence la formation de désescalade en reconnaissant à quel point leur travail est dangereux et en disant aux agents que la formation est importante parce que nous voulons protéger le bien-être du public et des agents.

L’une des leçons les plus importantes de la formation est de comprendre la différence entre la peur et le danger. Faire l’expérience de la peur ne signifie pas toujours qu’une situation est dangereuse. La violence policière contre les Noirs ne cessera jamais tant que la police continuera à craindre les hommes noirs. La reprogrammation de la réaction automatique de peur envers les hommes noirs est un problème de société qui doit être au centre de toute formation significative de désescalade si un changement systémique dans les services de police doit se produire.

Kevin Cokley est professeur Oscar et Anne Mauzy Regents de recherche et développement en éducation et directeur de l’Institut de recherche et d’analyse des politiques urbaines à l’Université du Texas à Austin. Il est également membre de la System Academy of Distinguished Teachers de l’Université du Texas et membre distingué de l’Association of Black Psychologists. Suivez-le sur Twitter: @ KevinCokley1