Les agents d’immigration n’ont pas encore reçu de directives opérationnelles sur la manière dont le nouveau système d’hôtels de quarantaine obligatoire fonctionnera, un peu plus de 48 heures avant l’entrée en vigueur du programme.

Et la présidente de la commission des affaires intérieures de la Chambre des communes, Yvette Cooper, a averti que sans directives claires, il y avait un risque de scènes chaotiques dans les aéroports augmentant le risque de propagation des variantes de coronavirus.

L’isolement obligatoire de 10 jours à l’hôtel pour les voyageurs de 33 pays du hotspot Covid-19 a été annoncé par Boris Johnson le 27 janvier en réponse à l’émergence de variantes préoccupantes de la maladie au Brésil et en Afrique du Sud.

Et les préparatifs ont été entravés par des problèmes techniques qui ont détruit le portail Internet sur lequel les voyageurs de pays comme le Portugal et les Émirats arabes unis, ainsi que le Brésil et l’Afrique du Sud, sont censés réserver leurs forfaits de 1750 £.