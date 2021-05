Les agents de la prison d’Epstein vont éviter les peines de prison face au gouvernement fédéral

Deux gardiens de prison fédéraux accusés d’avoir négligé leurs devoirs lorsque le trafiquant sexuel accusé Jeffrey Epstein s’est pendu dans une cellule de prison de Manhattan devraient éviter une peine de prison dans le cadre de l’accord conclu vendredi avec les procureurs fédéraux.

Les agents Tova Noel et Michael Thomas, qui ont été affectés à l’unité de logement spécial d’Epstein au Centre correctionnel métropolitain pendant le quart de nuit d’août 2019, ont admis qu’ils avaient « volontairement et sciemment » falsifié des documents montrant qu’ils avaient effectué les patrouilles cellulaires requises, selon des documents judiciaires .

Au moment où ils auraient dû s’acquitter de leurs tâches, les procureurs avaient affirmé que les agents semblaient dormir, s’attarder dans un espace commun de bureau ou naviguer sur Internet.

Suite:AG Barr nomme un nouveau directeur de prison fédérale dans la poursuite du changement de direction après le suicide de Jeffrey Epstein

Suite:Fonctionnaires: une arme chargée récupérée dans le centre de détention en difficulté de Manhattan

Dans le cadre de l’accord sur les poursuites différées, qui est en attente de l’approbation d’un juge fédéral, les deux agents purgeront six mois de mise en liberté surveillée, coopéreront avec une enquête continue de l’inspecteur général du ministère de la Justice et effectueront 100 heures de travaux d’intérêt général.

« Après une enquête approfondie, et sur la base des faits de cette affaire et de la situation personnelle des accusés, le gouvernement a déterminé que les intérêts de la justice seraient mieux servis en reportant les poursuites dans ce district », ont déclaré les procureurs dans une lettre déposée vendredi. avec la cour.

Lorsque les accusations ont été annoncées, les procureurs ont allégué qu’aucun contrôle des détenus n’avait été effectué entre 22 h 30 du 9 août à 6 h 30 le lendemain matin, lorsque les agents ont découvert le corps d’Epstein. Pendant ce temps, les agents auraient dû procéder à cinq dénombrements distincts des détenus dans l’unité de haute sécurité. Un examen de la vidéo de surveillance aurait montré les deux agents endormis à leur bureau à un moment donné de la nuit, selon des documents judiciaires.

La mort soudaine d’Epstein a déclenché une vague de récriminations de la part de ses nombreuses victimes, qui avaient anticipé son procès pour trafic sexuel et les accusations de complot connexes. Les procureurs ont allégué qu’Epstein « avait exploité et abusé sexuellement des dizaines de filles mineures » chez lui à Manhattan et à Palm Beach, en Floride, et à d’autres endroits au moins entre 2002 et 2005.

Le suicide a également provoqué un remaniement de la direction du Bureau fédéral des prisons, car le procureur général de l’époque, William Barr, a ordonné de multiples enquêtes axées sur les opérations dans les installations de Manhattan où Epstein était détenu.

Le suicide a mis en évidence une pénurie persistante de personnel dans les prisons du vaste système fédéral, où les agents font régulièrement des heures supplémentaires et où d’autres membres du personnel – infirmières, enseignants et employés de cuisine – sont souvent mis en service pour pourvoir les postes vacants.