Les agents de la patrouille frontalière font face à des sanctions disciplinaires pour le traitement des migrants

En plus des commandements contradictoires, a déclaré M. Magnus, les unités de patrouille à cheval qui ont été déployées pour encercler les migrants manquaient de formation et de supervision. Bien qu’il n’y ait aucune preuve pour corroborer les accusations selon lesquelles les migrants auraient été frappés avec les rênes de l’un des chevaux, M. Magnus a déclaré que l’enquête avait révélé que certains des agents avaient agi de manière non professionnelle et avaient fait des commentaires “dénigrants”.

Les quatre agents ont été mutés à des postes administratifs. M. Magnus a refusé de décrire la mesure disciplinaire recommandée parce que le processus d’examen et d’appel se poursuivait.

