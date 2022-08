Les agents de Frenkie de Jong arrivent à Barcelone avant les pourparlers critiques

Les agents de Frenkie de Jong sont arrivés à Barcelone dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir du milieu de terrain au club, Manchester United et Chelsea poursuivant toujours sa signature.

Ali Dursun et Hasan Cetinkaya, qui représentent également l’attaquant barcelonais Martin Braithwaite, se sont rendus dans la ville mercredi et devraient s’entretenir avec le club catalan dans les prochains jours au sujet de leurs deux clients.

– Pourquoi le Barça ne peut-il pas encore enregistrer de signatures estivales?

– L’impact de la sortie de Messi un an sur

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’avenir de De Jong a fait l’objet de beaucoup d’attention tout au long de l’été. ESPN a révélé en juillet que le Barça avait convenu d’une redevance d’environ 85 millions d’euros avec United, y compris les modules complémentaires, tandis que Chelsea est également intéressé.

Cependant, le joueur a jusqu’ici préféré rester au Camp Nou.

Le Barça, quant à lui, a déclaré à De Jong que s’il voulait rester, il devait réduire son salaire, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il hésitait à le faire à ce stade.

Des sources ont confirmé à ESPN plus tôt cette semaine que le Barça avait envoyé une lettre au camp de De Jong en juillet avertissant que le renouvellement du contrat qu’il avait signé en 2020 sous l’ancien conseil comportait des irrégularités présumées.

Des sources proches du joueur ont déclaré que le contrat était légal et affirment que la lettre envoyée par le Barça visait à faire pression sur De Jong pour qu’il accepte un départ ou accepte une réduction de salaire.

Le conseil d’administration du Barça pense qu’il y avait de possibles irrégularités dans d’autres renouvellements signés en même temps par Marc-André ter Stegen, Gerard Pique et Clément Lenglet.

Cependant, le moment de la tactique du Barca a suscité des questions alors qu’il tente de lever des fonds et de réduire sa masse salariale pour pouvoir enregistrer ses signatures estivales.

Malgré cela, De Jong reste heureux à Barcelone avec sa petite amie et a marqué lors de la victoire amicale 6-0 de dimanche contre l’équipe mexicaine Pumas UNAM au Camp Nou.

Frenkie de Jong a été informé qu’il devait réduire son salaire s’il voulait rester à Barcelone. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Dursun et Cetinkaya représentent également Braithwaite, à qui le Barça a dit de trouver un nouveau club. L’attaquant danois a été exclu de l’équipe pour la tournée aux États-Unis le mois dernier et n’a pas participé à la pré-saison.

Braithwaite, 31 ans, a même été raillé par les supporters du Barca avant le match de dimanche contre les Pumas. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était prêt à quitter le club, qu’il a rejoint en tant que signature d’urgence de Leganes pour 20 millions d’euros en 2020, mais seulement si l’offre lui convient.

Pendant ce temps, le Barça continue de négocier de nouveaux ajustements salariaux avec Pique et Sergio Busquets. Des sources ont déclaré que les pourparlers se sont bien déroulés jusqu’à présent.

Les deux joueurs, ainsi que Jordi Alba, ont convenu de réductions de salaire l’été dernier pour permettre à Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Aguero d’être enregistrés, et ils devront peut-être faire de même cette année.

Alors que le Barça s’apprête à lancer la nouvelle saison de LaLiga samedi contre Rayo Vallecano, aucune de leurs cinq signatures n’a été enregistrée avec la ligue espagnole, pas plus que les nouveaux contrats signés par Ousmane Dembele et Sergi Roberto.

Le club a jusqu’à présent vendu des actifs d’une valeur de plus de 600 millions d’euros et est désormais en mesure d’enregistrer certaines de ses signatures. Cependant, une source de la ligue a déclaré à ESPN que plus d’argent devait être collecté – ou réduit les salaires – avant samedi pour inscrire tout le monde.