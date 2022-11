Les agents de Coquitlam ne sont pas responsables de la mort d’un homme après son arrestation, selon un chien de garde – Kelowna Capital News

Les agents de la GRC de Coquitlam ne sont pas responsables de la mort d’un homme qui a fait un arrêt cardiaque après que la police l’a aspergé de gaz poivré et l’a menotté, a découvert le chien de garde de la police de la Colombie-Britannique.

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique a publié les conclusions de son enquête sur l’incident du 19 octobre 2021 mardi 1er novembre, disculpant tous les agents impliqués de tout acte répréhensible.

L’IIO dit que les résidents de Coquitlam ont appelé le 911 aux premières heures du 19 octobre de l’année dernière après qu’un homme a commencé à se cogner la tête contre leur porte d’entrée. La police était déjà partie à sa recherche, après qu’un rapport antérieur ait suggéré qu’il avait consommé une quantité inconnue de drogue et qu’il se promenait à l’extérieur, vêtu uniquement d’un t-shirt et de sous-vêtements.

L’IIO dit que la vidéo de la scène montre l’homme “poursuivant agressivement” l’officier à son arrivée. On dit à l’homme de “se mettre au sol” pendant qu’un officier braque une lampe de poche sur lui, mais il refuse, dit l’IIO. La vidéo montre ensuite un officier en train de vaporiser du poivre sur l’homme avant qu’un officier de renfort n’arrive et ne plaque l’homme au sol.

L’homme a été menotté et placé face contre terre, où il a commencé à « tousser et crachoter », selon l’IIO. Lorsque les agents ont vérifié le pouls peu de temps après, ils n’en ont pas trouvé. L’homme a été transporté à l’hôpital où il est décédé deux jours plus tard.

L’IIO indique qu’un rapport d’autopsie indique que l’homme est décédé des «effets combinés du délire et de la contention multifactorielle», ce dernier faisant référence à la position face contre terre dans laquelle il a été placé alors qu’il était menotté.

“Bien que cette position à elle seule ne causerait pas de difficultés respiratoires importantes, elle a probablement contribué à des difficultés respiratoires dans le cadre d’un état de délire et d’une exposition à un spray OC… il n’y avait aucune preuve de compression du cou, de blessures contondantes importantes ou d’ecchymoses importantes sur le le cou, le dos ou la poitrine résultant d’une compression / contention », lit-on dans une section du rapport d’autopsie inclus dans la décision de l’IIO.

Le rapport d’autopsie indique en outre que la consommation de drogue, la cardiomégalie (hypertrophie cardiaque) et l’exposition au froid de l’homme ont probablement contribué à sa mort.

L’IIO affirme que son enquête a révélé que l’homme souffrait de problèmes de santé mentale, de dépendance et de problèmes médicaux pendant une période importante jusqu’au 19 octobre 2021.

Le bureau des enquêtes a déclaré que les agents avaient des motifs d’arrêter l’homme pour méfait et de le détenir en vertu de la loi sur la santé mentale, et qu’aucun d’entre eux n’a utilisé une force inutile contre lui.

“Les officiers impliqués n’auraient pas pu prédire que placer (l’homme) au sol menotté pendant une brève période dans son état délirant entraînerait un arrêt cardiaque et sa mort ultérieure”, a conclu l’IIO.

Le bureau dirigé par des civils enquête sur tous les incidents impliquant des agents qui entraînent des blessures graves ou la mort en Colombie-Britannique

