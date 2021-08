Les agents de bord de Frontier Airlines appliquent du ruban adhésif sur le passager indiscipliné au siège

Les agents de bord ont retenu un passager à son siège avec du ruban adhésif lors d’un vol de Frontier Airlines la semaine dernière après qu’il aurait frappé et peloté des membres d’équipage et insulté d’autres passagers.

Lors d’un vol samedi de Philadelphie à Miami, le passager « a établi un contact physique inapproprié avec deux agents de bord et a par la suite agressé physiquement un autre agent de bord », a confirmé Frontier dans une déclaration à USA TODAY.

« En conséquence, le passager devait être retenu jusqu’à ce que le vol atterrisse à Miami et que les forces de l’ordre arrivent. »

L’homme aurait commandé plusieurs boissons alcoolisées à un agent de bord pendant le vol et aurait mis sa main contre le « dos de la femme de manière inappropriée », selon un rapport de police sur l’incident, ont rapporté plusieurs points de vente.

L’homme a ensuite renversé un verre sur sa chemise, est allé aux toilettes et est sorti sans chemise. Après qu’un agent de bord l’ait aidé à retirer une nouvelle chemise de ses bagages, il aurait tâtonné les seins d’un autre agent de bord. Plus tard, il s’est approché derrière les femmes « et a mis ses bras autour d’elles et a à nouveau tripoté leurs seins », selon le rapport de police, ont rapporté plusieurs médias.

Une vidéo désormais virale montre un agent de bord demandant au passager de se calmer avant que le passager puisse être vu en train de le frapper au visage. Les agents de bord l’ont ensuite scotché au siège et l’ont attaché avec une rallonge de ceinture de sécurité.

Avertissement : La vidéo peut être dérangeante pour les téléspectateurs.

Au cours de la vidéo, l’homme, que l’on voit sans masque, peut être entendu crier: « Vous les gars (juron) sucez » et discuter de la richesse de ses parents et de son grand-père.

Il a été arrêté pour trois chefs d’accusation de délits graves. Les agents du FBI ne poursuivent pas d’accusations de crime fédéral, selon plusieurs rapports.

USA TODAY a contacté le service de police de Miami-Dade pour obtenir des informations supplémentaires.

Frontier Airlines a placé les membres d’équipage en vol en congé payé, ce qui est « conforme à un événement de cette nature dans l’attente d’une enquête », selon la déclaration de la compagnie aérienne à USA TODAY.

Mais Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants – CWA, a critiqué la décision dans une déclaration obtenue par USA TODAY, déclarant: « La direction a suspendu l’équipage comme une réaction instinctive à un court clip vidéo qui ne montrait pas l’incident complet .

«La direction devrait soutenir l’équipage en ce moment sans les suspendre. Nous lutterons contre cela avec tous les outils contractuels et juridiques disponibles, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire car la direction reprend ses esprits et soutient les personnes en première ligne chargées de garantir la sécurité de tous les passagers », a déclaré Nelson.

Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines qu’un passager d’un avion est scotché après avoir perturbé le vol. Le mois dernier, une femme a été retenue à son siège sur un vol d’American Airlines après avoir prétendument tenté d’ouvrir les portes de l’avion et agressé une hôtesse de l’air.