Les agents de bord d’American Airlines, les pilotes se plaignent du manque de chambres d’hôtel, de transport

Les syndicats représentant 40 000 pilotes et agents de bord d’American Airlines affirment que le transporteur n’a pas fourni aux équipages suffisamment de moyens de transport et des hôtels adéquats pendant les escales, une tendance qui les prive de repos dans certains cas.

Dans les griefs déposés auprès du transporteur mardi, l’Association of Professional Flight Attendants and Allied Pilots Association a déclaré que les équipages étaient confrontés à des retards de réservation d’hôtel et de transport sur la route.

« Nous avons des agents de bord qui dorment dans les aéroports et en dehors de la récupération des bagages car la compagnie ne fournit pas d’hébergement à l’hôtel en temps opportun », a déclaré la présidente nationale de l’APFA, Julie Hedrick, dans un communiqué. « Le repos de l’équipage est affecté et des chambres propres, confortables et calmes ne sont pas fournies pour le repos requis. »

Le 17 juillet, plusieurs agents de bord d’American Airlines ont passé la nuit sur des lits de camp à l’aéroport international de Glacier Park dans le Montana, après des retards de vol, selon un responsable syndical. Il n’y avait pas assez de chambres d’hôtel disponibles dans la destination touristique populaire, a déclaré le responsable. Ils devaient initialement retourner à leur base de New York le même jour.

Le cas était inhabituel, mais les agents de bord sont souvent arrivés à destination sans hébergement, font face à de longues attentes pour les chambres et à des temps d’attente prolongés avec un soutien à l’hébergement de l’équipage, a déclaré le responsable syndical.

Plus tôt cette semaine, American a déclaré aux équipages de conduite qu’ils pourraient utiliser une application pour essayer de réserver eux-mêmes en raison des longues attentes pour réserver des hôtels en raison d' »opérations irrégulières » dans le réseau, selon une note de service, qui a été examinée par CNBC.

Alors que les restrictions de voyage continuent de peser sur la demande de voyages à l’étranger, les transporteurs américains et autres ont intensifié leurs services vers les aéroports plus petits qui sont des portes d’entrée vers des destinations de plein air, qui ont été extrêmement populaires pendant la pandémie. Les locations de voitures et les chambres d’hôtel ont été difficiles à trouver ou chères dans ces régions cet été.

Les horaires de vol très chargés et certaines pénuries d’équipage ont aggravé les perturbations dues aux conditions météorologiques et à d’autres problèmes.

L’APFA a déclaré avoir reçu des plaintes de membres d’équipage, par exemple en constatant qu’aucune chambre n’était disponible lorsqu’ils se rendaient à un hôtel d’escale et qu’ils étaient confrontés à des temps d’attente « excessifs » pour les services de réservation d’hôtel.

Le manque de chambres d’hôtel et les longs délais d’attente pour le service client sont des problèmes auxquels les clients des compagnies aériennes ont également été confrontés cet été, alors que l’industrie est aux prises avec un manque de travailleurs pour gérer la hausse de la demande qui s’est matérialisée plus rapidement que prévu par les transporteurs.

« Prendre soin de nos membres d’équipage lorsqu’ils sont loin de chez eux est une priorité pour American », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. « Nous examinons les préoccupations soulevées par l’APA et l’APFA. »

Le syndicat des pilotes, APA, a déclaré qu’il souhaitait que les pilotes soient remboursés des frais d’hébergement, y compris lorsqu’ils doivent trouver eux-mêmes des chambres d’hôtel.