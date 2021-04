Le Bureau central des stupéfiants (CNB) a arrêté vendredi après-midi un homme de 22 ans après avoir perquisitionné une propriété contenant 23,7 kg de cannabis, 16,5 kg d’héroïne, 2 kg de méthamphétamine et 110 comprimés d’ecstasy, d’une valeur de 2,3 millions de dollars singapouriens (1,7 million).

L’opération de drogue marque la plus grande saisie de cannabis de la CNB depuis 1996 et le plus grand transport d’héroïne de l’autorité depuis 2001. Si les stupéfiants étaient parvenus dans les rues, les autorités estiment qu’ils auraient pu atteindre les mains de 7 800 héroïnomanes, 1 160 consommateurs de méthamphétamine et 3 380 fumeurs de cannabis.

Singapour a des lois antidrogue strictes et de tolérance zéro, allant de la bastonnade à la prison à vie ou à la peine de mort, en fonction de la quantité de drogue avec laquelle une personne est prise. La possession de plus de 15 g d’héroïne ou de 500 g de cannabis est passible de la peine de mort obligatoire.

«Le fait est qu’au niveau international ou régional, la situation de la drogue s’aggrave. Donc, [in] Singapour, nous suivons la situation de très près », Le commissaire adjoint Sng Chern Hong a mis en garde lors d’une conférence de presse.

Nous maintenons notre vigilance aux frontières avec nos homologues de l’équipe locale pour nous assurer que les médicaments n’entrent pas.

Les autorités enquêtent toujours sur les activités du suspect et sur l’étendue de son trafic de drogue. On ne sait pas si le CNB croit qu’une autre partie était impliquée ou si l’individu fait partie d’un réseau plus large.

Il s’agit du deuxième transport de drogue important de l’agence ces derniers mois, après que la CNB a annoncé le 18 mars que 1,7 million de dollars singapouriens (1,28 million de dollars américains) de cannabis, d’héroïne et de méthamphétamines avaient été saisis lors d’un raid sur un certain nombre de propriétés à travers le pays. Trois personnes ont été arrêtées au cours de cette opération.

