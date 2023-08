Les agences spatiales mondiales se précipitent vers le pôle sud de la Lune. Voici pourquoi

L’agence spatiale indienne tente d’atterrir un vaisseau spatial sur le pôle sud de la lune, une mission qui pourrait faire avancer les ambitions spatiales de l’Inde et élargir les connaissances sur la glace d’eau lunaire, potentiellement l’une des ressources les plus précieuses de la lune.

Voici ce que l’on sait de la présence d’eau gelée sur la Lune – et pourquoi les agences spatiales et les entreprises privées y voient la clé d’une colonie lunaire, d’une exploitation minière lunaire et de missions potentielles sur Mars.

COMMENT LES SCIENTIFIQUES ONT-ILS TROUVE DE L’EAU SUR LA LUNE ?

Dès les années 1960, avant le premier atterrissage d’Apollo, les scientifiques avaient émis l’hypothèse que de l’eau pouvait exister sur la lune. Les échantillons que les équipages d’Apollo ont renvoyés pour analyse à la fin des années 1960 et au début des années 1970 semblaient secs.

En 2008, des chercheurs de l’Université Brown ont revisité ces échantillons lunaires avec une nouvelle technologie et ont trouvé de l’hydrogène à l’intérieur de minuscules perles de verre volcanique. En 2009, un instrument de la NASA à bord de la sonde Chandrayaan-1 de l’Indian Space Research Organisation a détecté de l’eau à la surface de la lune.

La même année, une autre sonde de la NASA qui a frappé le pôle sud a trouvé de la glace d’eau sous la surface de la lune. Une mission antérieure de la NASA, le Lunar Prospector de 1998, avait trouvé des preuves que la plus forte concentration de glace d’eau se trouvait dans les cratères ombragés du pôle sud.

POURQUOI L’EAU SUR LA LUNE EST-ELLE IMPORTANTE ?

Les scientifiques s’intéressent aux poches de glace d’eau ancienne car elles pourraient fournir un enregistrement des volcans lunaires, des matériaux que les comètes et les astéroïdes ont livrés à la Terre et de l’origine des océans.

Si la glace d’eau existe en quantité suffisante, elle pourrait être une source d’eau potable pour l’exploration lunaire et pourrait aider à refroidir l’équipement.

Il pourrait également être décomposé pour produire de l’hydrogène pour le carburant et l’oxygène à respirer, soutenant des missions sur Mars ou l’exploitation minière lunaire.

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies de 1967 interdit à toute nation de revendiquer la propriété de la lune. Il n’y a aucune disposition qui empêcherait les opérations commerciales.

Un effort dirigé par les États-Unis pour établir un ensemble de principes pour l’exploration de la lune et l’utilisation de ses ressources, les accords d’Artemis, compte 27 signataires. La Chine et la Russie n’ont pas signé.

QU’EST-CE QUI REND LE PÔLE SUD PARTICULIÈREMENT DÉLICAT ?

Les tentatives d’atterrissage sur la lune ont déjà échoué. L’engin russe Luna-25 devait atterrir au pôle sud cette semaine, mais il a perdu le contrôle à l’approche et s’est écrasé dimanche.

Le pôle sud – loin de la région équatoriale ciblée par les missions précédentes, y compris les atterrissages en équipage d’Apollo – est plein de cratères et de tranchées profondes.

La mission Chandrayaan-3 de l’ISRO est sur la bonne voie pour une tentative d’atterrissage mercredi, a annoncé l’agence spatiale. Une précédente mission indienne a échoué en 2019 à atterrir en toute sécurité près de la zone ciblée par Chandrayaan-3.

Les États-Unis et la Chine ont prévu des missions au pôle sud.

