Les agences spatiales apprennent à cultiver sur Mars et la Lune

Le Centre aérospatial allemand (DLR) fait partie des agences spatiales travaillant sur des techniques agricoles automatisées et d’IA pour l’ère à venir des colonies humaines interplanétaires. DLR

Que ce soit d’un continent à l’autre ou d’un océan à l’autre, les gens ont toujours fait leurs grands déplacements avec les plantes. Voyager loin de la Terre ne serait pas différent. Notre succès sur d’autres mondes reposera, en partie, sur les tiges souples des plantes. « Les plantes sont des choses que nous emportons avec nous en tant qu’explorateurs », explique Anna-Lisa Paul, codirectrice du Space Plants Lab de l’Université de Floride. « Ils font partie de notre héritage fondamental, que nous y pensions ou non. » Lors de toutes les brèves incursions dans l’espace jusqu’à présent, les astronautes se sont presque entièrement nourris d’aliments emballés. Mais si les humains espèrent un jour créer des habitats à long terme sur la Lune ou sur Mars, leur santé physique et mentale bénéficierait de la capacité de faire pousser des plantes. Les agences spatiales de divers pays ont passé des décennies à développer les technologies nécessaires pour amener l’agriculture à l’intérieur, et maintenant l’agence spatiale allemande et la NASA poussent l’état de l’art du jardinage sans sol à ses limites avec une serre en Antarctique et la pose les bases de leur prochain acte : des systèmes agricoles où les agriculteurs sont facultatifs.

La NASA, les Soviétiques et l’histoire des expériences d’agriculture en intérieur

La NASA s’est efforcée de faire progresser l’agriculture spatiale, en partie parce qu’une collection de plantes robuste pourrait servir de système de survie polyvalent ultime, produisant des calories et des nutriments à manger, faisant respirer de l’oxygène et prélevant du dioxyde de carbone dans l’air. S’appuyant sur la recherche soviétique, financée par la NASA une variété de programmes agricoles dans les années 1980 et 1990. En collaboration avec l’Université du Wisconsin, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient remplacer les lampes de culture à incandescence chaudes et encombrantes par un mélange particulier de lampes LED. Les LED rouges, plus économes en énergie, ont permis aux plantes de faire la photosynthèse. Mais les plantes avaient aussi besoin de lumière bleue, sinon elles deviendraient trop hautes et grêles. Le travail a conduit à un brevet, et les fermes d’intérieur d’aujourd’hui nourrissent souvent les plantes avec un régime similaire de photons rouges et bleus – c’est pourquoi les fermes d’intérieur apparaissent souvent baignées de lumière violette. « La NASA était vraiment à l’avant-garde dans ce domaine, promouvant leur utilisation pour ces applications », a déclaré Raymond Wheeler, un scientifique horticole qui a étudié l’agriculture spatiale au Kennedy Space Center (KSC) pendant des décennies. À la fin des années 1980, Wheeler a travaillé dans une équipe KSC qui cultivait du blé, des pommes de terre, du soja et d’autres cultures avec leurs racines immergées dans une solution nutritive, empilées sur quatre rangées d’étagères à l’intérieur d’une grande chambre cylindrique – probablement la première exécution d’une agriculture verticale système qui s’est maintenant développé en une industrie de plusieurs milliards de dollars.

Des rangées de produits poussent dans la ferme intérieure de Bowery Farming Inc. à Kearny, New Jersey, États-Unis, le mardi 7 août 2018. La start-up utilise l’automatisation et des cultures empilées verticalement peu encombrantes pour une saison de croissance toute l’année ce qui, dit-il, est beaucoup plus productif par pied carré que les fermes traditionnelles. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

En se concentrant sur les moyens de répondre de manière durable à la demande toujours croissante de produits alimentaires, les entreprises autour de l’agriculture verticale en intérieur ont connu un essor ces dernières années. La start-up new-yorkaise Bowery Farming a annoncé en juin un tour de table de 300 millions de dollars, le plus important du secteur à ce jour, valorisant l’entreprise à 2,3 milliards de dollars. Kimbal Musk, frère d’Elon Musk, est le co-fondateur de Square Roots. AeroFarms, basé à Newark, a inauguré en avril une ferme de 136 000 pieds carrés en Virginie qui devrait ouvrir ses portes en 2022 qui, selon elle, sera la plus grande ferme verticale intérieure aéroponique au monde.

Des robots antarctiques et des récoltes pour d’autres mondes

Le Centre aérospatial allemand (DLR) a envoyé deux conteneurs d’expédition en Antarctique à l’automne 2017 dans ce qui équivalait à une répétition générale à distance pour faire pousser des cultures sur un autre monde. La serre EDEN-ISS Antarctique, qui entre maintenant dans sa quatrième saison de croissance, continue de prouver que vous n’avez pas besoin d’un sol fertile ni même de la lumière du soleil pour produire des légumes. Il s’appuie sur le mélange de LED mis au point par les premières expériences de la NASA pour fournir des « recettes » adaptées aux besoins de chaque légume spécifique avec des matrices programmables de lumières rouges et bleues. Les racines traversent des lits de minéraux fibreux et pendent dans des plateaux vides en dessous, où des buses automatisées les vaporisent d’un brouillard riche en nutriments toutes les quelques secondes. L’eau est en grande partie recyclée, sauf lorsque la solution nutritive s’épuise et doit être jetée et remplacée tous les quelques mois. L’ensemble du système se branche sur la station de recherche allemande voisine Neumeyer III, dont il tire en permanence environ 10 kilowatts d’électricité, ce qui est comparable à huit foyers américains.

j’ai encore besoin d’envoyer [Elon] Musk un e-mail et demande si nous pouvons concevoir sa serre. Daniel Schubert, coordinateur du projet DLR Antarctique

La première année, un chercheur du DLR nommé Paul Zabel a dirigé la serre de 135 pieds carrés et a collecté près de 600 livres de légumes, notamment des concombres, des laitues, d’autres légumes-feuilles, des tomates, des radis et des herbes. Mais malgré les systèmes automatisés d’éclairage, d’arrosage et de fertilisation de la serre, Zabel passait encore trois à quatre heures par jour à maintenir le fonctionnement d’EDEN-ISS, explique Schubert. Et dans l’espace, le travail humain sera une ressource tout aussi précieuse que l’eau et l’air. Avoir un système d’IA prenant soin de la serre est préférable, selon Daniel Schubert, le coordinateur du projet de l’expérience Antarctique, « au cas où les astronautes n’auraient tout simplement pas le temps ». Cette année, la NASA a envoyé l’un de ses propres chercheurs, Jess Bunchek, pour tester les variétés de légumes spatiaux préférées de l’agence spatiale américaine dans EDEN-ISS. Un autre objectif majeur de la recherche sera de collecter des données détaillées sur les tâches qui prennent le plus de temps. Bunchek portera une minuterie programmable à huit côtés qu’elle utilisera pour suivre les heures qu’elle passe sur huit catégories de travail. L’un des principaux puits de temps a été la réparation des pannes, ou « événements hors nominaux » dans le double langage de l’exploration spatiale. Un tuyau éclaté, par exemple, peut prendre toute la journée à réparer. En tête de liste des enseignements tirés d’EDEN-ISS, les futures installations doivent être plus simples. « Nous allons certainement réduire la complexité technologique d’une serre spatiale », a déclaré Schubert.

Imagerie spatiale pour le stress des plantes

Suivant dans le pipeline, le DLR conçoit actuellement une nouvelle installation – un cylindre semi-gonflable à capacité spatiale – avec quelques nouvelles astuces. Une amélioration sera la surveillance à distance avancée. Anna-Lisa Paul et ses collègues de l’UF Space Plants Lab développent un logiciel capable de prendre des images GoPro et de reconnaître comment l’apparence d’une plante change avec le stress. Lorsqu’une plante a besoin d’eau ou a été exposée à trop de sel, les couleurs de la lumière qu’elle absorbe et réfléchit changent subtilement de manière imperceptible à l’œil humain. Mais le système du laboratoire peut détecter le stress salin en seulement quinze minutes et le stress de la sécheresse en environ une heure, selon Natasha Sng, chercheuse au Space Plants Lab, bien plus tôt qu’un humain. Les chercheurs ont été tester leur système à EDEN-ISS, mais la serre fonctionne trop bien pour savoir si le système de surveillance fonctionne bien. « Nous avons vu beaucoup de succès se produire », a déclaré Robert Ferl, codirecteur du Space Plants Lab. Bientôt, les chercheurs prévoient d’introduire des dysfonctionnements intentionnels et de voir si le système du laboratoire peut les détecter.