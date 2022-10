Les agences mondiales s’associent pour lutter contre les menaces sanitaires émergentes

Quatre agences se sont associées pour lutter contre les menaces sanitaires émergentes en ciblant les liens entre la dégradation des écosystèmes, les défaillances du système alimentaire, les maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens.

Les organisations mondiales de la santé humaine et animale, de l’alimentation et de l’environnement ont publié lundi leur premier plan d’action conjoint visant à détecter et à combattre la prochaine pandémie potentielle.

Secouées par le Covid-19, les quatre agences se sont associées pour lutter contre les menaces sanitaires émergentes en ciblant les liens entre dégradation des écosystèmes, défaillances du système alimentaire, maladies infectieuses et résistance aux antimicrobiens.

Le soi-disant plan d’action conjoint One Health “vise à créer un cadre pour intégrer les systèmes et les capacités afin que nous puissions collectivement mieux prévenir, prévoir, détecter et répondre aux menaces pour la santé”, ont déclaré les agences.

“Cette initiative vise à améliorer la santé des humains, des animaux, des plantes et de l’environnement.”

Le plan a été lancé par trois agences des Nations Unies – l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – ainsi que l’Organisation mondiale de la santé animale.

On espère que le plan quinquennal (2022-2026) renforcera la collaboration, la capacité et la coordination, ce qui devrait “renforcer les défenses mondiales contre les épidémies et les pandémies telles que le Covid-19”, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les trois quarts de toutes les maladies infectieuses émergentes proviennent d’animaux, a déclaré l’OMS lors de l’annonce du partenariat en mai 2021.

Le plan se concentre sur l’expansion des capacités sur les épidémies zoonotiques émergentes et ré-émergentes ; zoonoses endémiques, maladies tropicales négligées et à transmission vectorielle; les risques liés à la sécurité alimentaire ; résistance antimicrobienne; et sur l’environnement.

Dégradation

“Tout le monde a droit à un environnement propre et sain – le fondement de toute vie sur Terre”, a déclaré la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen.

Dit-elle:

La pandémie actuelle démontre sans équivoque que la dégradation de la nature augmente les risques pour la santé à tous les niveaux.

Le document conjoint indique qu’il existe un “besoin urgent de réévaluer et de transformer les interactions entre les humains, les animaux, les plantes et l’environnement qu’ils partagent”.

Le plan indique que le développement économique s’est souvent fait au détriment des écosystèmes, d’un environnement sain et du bien-être animal.

Alors que la population humaine mondiale devrait atteindre huit milliards en 2023, ces pressions sur les systèmes naturels sont “énormes” et devraient augmenter.

La pandémie a révélé “des vulnérabilités à tous les niveaux”, selon le plan conjoint.

“Les futures pandémies émergeront plus souvent, se propageront plus rapidement, feront plus de dégâts à l’économie mondiale et tueront plus de personnes que Covid-19, à moins qu’il n’y ait un changement transformateur dans l’approche globale de notre relation avec l’environnement et de la manière dont nous luttons contre l’émergence des maladies , les débordements et la propagation. »

Les quatre agences espèrent que le plan pourra s’attaquer aux facteurs sous-jacents de l’émergence des maladies et de la mauvaise santé, améliorer la prévention et la préparation aux maladies et atténuer les impacts des risques et des menaces pour la santé.

Le plan d’action sera officiellement lancé mardi lors du Sommet mondial de la santé à Berlin.