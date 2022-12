Les agences fédérales publient un guide de confidentialité mis à jour pour les développeurs d’applications de santé

Plusieurs agences gouvernementales fédérales ont publié un “guide de suivi” mis à jour qui vise à aider les développeurs d’applications de santé à comprendre quelles lois et réglementations en matière de confidentialité s’appliquent à leur technologie.

La Outil d’applications de santé mobile a été produit par la Federal Trade Commission ainsi que par le Bureau du coordinateur national des technologies de l’information sur la santé, la Food and Drug Administration et le Bureau des droits civils du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Il permet aux développeurs dont les applications collecteront, partageront, utiliseront ou conserveront des informations sur la santé de déterminer quelles lois fédérales s’appliquent et quelles agences supervisent différents aspects de la technologie de santé mobile. Les lois incluses sont :

Règles de confidentialité, de sécurité et de notification des violations de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

Loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FD&C Act)

Dispositions relatives à l’informatique de santé et au blocage d’informations de la loi sur les traitements du 21e siècle et règle finale de la loi sur les traitements de l’ONC (y compris le programme de certification de l’informatique de santé de l’ONC)

Federal Trade Commission Act (FTC Act) et la règle de notification des atteintes à la santé de la FTC

Loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA)

L’outil pose différentes questions aux développeurs pour déterminer leur rôle, comme “Les consommateurs ont-ils besoin d’une ordonnance pour accéder à votre application ?” ou “Activez-vous l’échange électronique d’informations sur la santé entre plus de deux parties non affiliées ?”

“Nous reconnaissons le rôle important que jouent les développeurs de technologies de la santé pour aider à permettre et à établir la confiance dans l’adoption et l’utilisation de la technologie mobile”, ont écrit Kathryn Marchesini et Rachel Nelson d’ONC dans un article de blog.

“L’intégration de protections de la confidentialité et de la sécurité des informations dans la technologie mobile dès le départ fait de la confidentialité et de la sécurité le paramètre par défaut intégré à la conception et au développement globaux de la technologie et des pratiques commerciales (parfois appelées confidentialité ou sécurité dès la conception). Cela fournit une certaine assurance pour utilisateurs que les informations sont sécurisées et ne seront utilisées et divulguées que comme prévu ou approuvé. »

LA GRANDE TENDANCE

Il existe des centaines de milliers de les applications de santé numériques disponibles pour les consommateurs, et une enquête récente de l’American Medical Association a révélé que davantage de médecins considèrent les outils de santé numériques comme un avantage pour les soins aux patients.

Cependant, il existe des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. À la suite de la décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade, certains experts en matière de confidentialité ont fait valoir que les données collectées dans les applications de suivi des règles ou de fertilité pourraient être utilisées contre les consommateurs dans les États où l’avortement est désormais restreint.

UN rapport récent de la Fondation Mozilla analysé 25 applications de santé reproductive et appareils portables. Il a constaté que certaines applications collectaient une quantité importante d’informations personnelles, rendaient difficile pour les consommateurs de comprendre comment leurs données seraient utilisées et avaient des normes de confidentialité et de sécurité médiocres.