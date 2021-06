Les agences de voyages indonésiennes proposent des tournées de vaccination aux États-Unis alors que les cas augmentent à la maison

Une agence de voyage indonésienne a créé des circuits vaccinaux pour relancer les affaires après avoir perdu 75 % de ses revenus en raison de la pandémie. Le directeur des ventes de l’entreprise, Lilik Budiman, a affirmé que «nous aidons ceux qui veulent se faire vacciner, mais qui ont des difficultés [getting a shot]. Puisqu’ils veulent voyager en même temps, pourquoi ne pas combiner les deux ?

La société, ATS Vacations, annonce ouvertement des visites aux États-Unis et une dose unique gratuite du vaccin Covid de Johnson & Johnson dans le cadre de l’itinéraire du voyage.

Le vacancier et chasseur de vaccins, Muhammad Risqy Putra, a déclaré à Reuters que « il se trouve que je n’ai pas reçu le vaccin ici [in Indonesia], alors je ferais aussi bien de partir en voyage et de me faire vacciner là-bas. »

Cependant, les voyages ne sont accessibles qu’aux Indonésiens qui peuvent se permettre de voyager, car chaque visite peut aller d’un peu plus de 1 000 $ à près de 4 000 $, selon l’emplacement et la taille du groupe.

Pendant ce temps, les Indonésiens qui n’ont pas les moyens de voyager n’ont d’autre choix que d’attendre qu’on leur propose une vaccination chez eux. Le gouvernement indonésien a approuvé le 17 juin un prêt de 500 millions de dollars pour améliorer le programme de vaccination indonésien de la Banque mondiale. Le prêt vise à soutenir le système de santé indonésien, à aider au déploiement du vaccin et à réduire l’impact de Covid-19 dans le pays.

L’Indonésie n’a réussi à vacciner que 6,5% de sa population, après avoir administré 35 086 248 vaccins Covid-19.

Lundi, le pays a franchi le cap alarmant de deux millions de cas de coronavirus après qu’un nombre record de 14 536 nouveaux cas ont été signalés. En conséquence, le pays resserrera les mesures de verrouillage mardi, notamment en suspendant le culte religieux dans les édifices sacrés et tout le tourisme. Des limites de capacité seront également imposées dans les restaurants, les cafés et les bureaux. La capitale du pays, Jakarta, est considérée comme l’une des 29 zones de la zone rouge.

