Les agences de sécurité américaines préviennent de nouvelles attaques racistes

Le FBI et le DHS ont déclaré à la police que le manifeste du tireur de Buffalo pourrait inspirer des attaques de copieurs

Les forces de l’ordre devraient être préparées à la violence à motivation raciale inspirée par les écrits du tireur du supermarché Buffalo, ont averti le FBI, le Département de la sécurité intérieure et le Centre national de lutte contre le terrorisme dans une note diffusée mercredi.

Les autorités ont averti que les tireurs de masse potentiels pourraient être motivés à commettre «imitateur” massacres s’ils tombent sur le manifeste et le journal de Payton Gendron, le tireur de 19 ans qui a tué dix personnes et en a blessé trois dans un supermarché Tops dans un quartier noir de Buffalo, New York dans ce qu’il a affirmé dans ses écrits était un effort pour tuer autant de Noirs que possible.

Lire la suite Les occasions manquées d’arrêter le massacre d’une école au Texas révélées

Le manifeste et le journal, qui occupent ensemble plus de 850 pages et ont été partagés par le tireur sur un serveur Discord sur invitation seulement une demi-heure avant l’attaque, étaient «destiné à servir de manuel aux futurs attaquants», ont écrit les agents, suggérant que les écrits «améliorera probablement les capacités des tireurs potentiels de masse qui pourraient être inspirés par cette attaque« et pourrait même inspirer l’extrémisme violent »à travers les frontières.» Gendron lui-même a été inspiré par le tireur de Christchurch Brenton Tarrant, qui a également publié un long manifeste en ligne avant de diffuser en direct son attaque contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise.

Les autorités doivent garder un œil sur toute personne faisant circuler le manifeste en ligne, en particulier dans les forums utilisés pour discuter de l’extrémisme ou de la violence, et surveiller toute personne faisant «inhabituel» achats de matériel de type militaire.

La police devrait surtout garder un œil sur les potentiels «délinquants isolés», qui sont plus susceptibles d’être motivés par des descriptions détaillées de tactiques, de techniques et d’équipements pouvant être utilisés avec succès par un seul homme. Le FBI, qui a désigné la suprématie blanche comme la principale menace terroriste intérieure, a publié plus tôt cette année un guide pour identifier «extrémistes violents basés aux États-Unis à motivation idéologique» avant qu’ils ne frappent.