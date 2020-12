Lorsque la fille d’Eileen Carroll a été testée positive pour le coronavirus, les responsables de la santé du Rhode Island ont appelé avec les résultats, puis lui ont dit d’informer toute personne que sa fille aurait pu être. Les traceurs de contacts, lui a-t-on dit, étaient tout simplement trop débordés pour le faire.

C’est aussi pourquoi les traceurs n’ont pas appelé pour avertir la famille qu’elle avait été exposée en premier lieu, a déclaré Carroll, de Warwick, Rhode Island. Heureusement, dit-elle, le parent atteint du COVID-19 qu’ils avaient fréquenté à Thanksgiving les avait déjà alertés.

« Ils ont dit: » Nous avons 500 personnes par jour et nous ne pouvons pas suivre le rythme « , a déclaré Carroll.

C’est la même histoire aux États-Unis, alors que les services de santé des États et locaux demandent aux personnes dont le test est positif d’avertir eux-mêmes leurs amis, leur famille et leurs collègues, car une poussée catastrophique d’infections a rendu difficile, voire impossible, de suivre les appels jugés essentiels contrôler les épidémies.

Les responsables de la santé affirment que le traçage à faire soi-même n’est pas idéal, mais à mesure que les infections et les hospitalisations augmentent, c’est probablement le moyen le plus efficace d’atteindre les personnes à risque.

Plus de 16,5 millions de personnes aux États-Unis ont été infectées et plus de 300 000 sont décédées, et les responsables craignent que la transmission ne s’aggrave à mesure que les gens se rassemblent pour les vacances.

Certains services de santé ne sont pas informés des infections pendant plusieurs jours, ce qui rend impossible d’appeler au moins 75% des contacts d’une personne dans les 24 heures suivant un test positif, ce qui, selon les experts, est nécessaire pour contrôler les épidémies. De plus, de nombreuses personnes ne décrochent pas le téléphone ou refusent de répondre aux questions lorsque les traceurs appellent. Parfois, il y a tout simplement trop de tests positifs pour appeler tout le monde.

«Si vous ne disposez pas de la bande passante nécessaire pour suivre le rythme, vous devez prendre des décisions stratégiques … et je pense que c’est une décision intelligente», a déclaré Emily Gurley, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. de demander aux gens d’avertir leurs propres contacts.

L’histoire continue

Le département de la santé du Dakota du Nord a réduit une grande partie de sa recherche de contacts parmi le grand public en octobre alors que le virus augmentait, limitant les efforts aux établissements de santé, aux écoles et universités et aux lieux de travail. Les traceurs appellent toujours les personnes dont le test est positif, mais personne en dehors de leur foyer, a déclaré Brenton Nesemeier, qui gère les gestionnaires de cas COVID-19 et les épidémiologistes de terrain.

«Nous avons réalisé que nous devions prioriser les cas positifs parce qu’ils étaient … ceux qui étaient potentiellement dans la communauté, et ce sont eux qui ont le plus de questions», a déclaré Nesemeier.

«À leur tour, ils peuvent atteindre leurs contacts plus rapidement que nous parce que (les gens) répondront plus probablement à un appel téléphonique d’un ami», a-t-il déclaré.

Nesemeier a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si les gens suivaient, mais lorsque le Dakota du Nord effectuait une recherche de contacts à part entière, ceux qui étaient prêts à partager des informations sur leurs contacts leur avaient souvent déjà dit de toute façon.

Pennelope Denson, une jeune fille de 19 ans de Riverview, dans le Michigan, près de Detroit, a déclaré que lorsque la mère et le frère de son petit ami sont tombés malades et ont été testés positifs il y a environ deux mois, elle a été testée et a conseillé à tous ceux qu’elle avait rencontrés de faire de même.

Il a fallu neuf jours pour savoir qu’elle avait contracté le virus, et deux jours plus tard, elle a reçu un appel d’un traceur de contacts du département de la santé du comté de Wayne. Le traceur n’a pris que les informations de son père, a déclaré Denson, et lui a dit d’appeler quelqu’un d’autre qu’elle aurait pu être.

Elle a dit que la mère et le frère de son petit ami n’avaient jamais reçu d’appel d’un traceur après avoir été testés positifs, «donc personne ne m’a dit de mettre en quarantaine, mais je l’ai fait moi-même.

Dans le comté de Cole, dans le Missouri, qui comprend la capitale de Jefferson City, lorsqu’une personne est testée, on lui remet un paquet contenant des informations sur la manière de contacter ses propres contacts si les résultats sont positifs.

Kristi Campbell, directrice du département de la santé du comté, a annoncé l’effort de bricolage le mois dernier, affirmant qu’il fallait cinq à sept jours aux fonctionnaires pour apprendre les tests positifs et que les traceurs n’obtenaient pas toujours les informations nécessaires pour appeler les gens.

«Il est impératif que nous dépassions les barrières de la recherche traditionnelle des contacts», a déclaré Campbell dans l’annonce télévisée. «Cela éliminera les temps d’attente et, espérons-le, empêchera les gens de propager le virus sans le savoir.

Dans l’Indiana, le département de la santé a récemment déclaré qu’il ne demanderait plus une liste détaillée des symptômes et encouragerait les gens à appeler leurs propres contacts. Les traceurs essaient toujours de collecter des informations de contact, mais « nous reconnaissons que cela peut être plus rapide et que de nombreuses personnes hésitent à répondre à un SMS ou à un appel d’un numéro inconnu », a déclaré la porte-parole Megan Wade-Taxter par e-mail.

Les tests et le traçage sont à la base de la réponse de la santé publique aux flambées de maladies, mais les deux ont démarré lentement aux États-Unis lorsque la pandémie s’est installée. Les services de santé sous-financés ont dû embaucher et former suffisamment de personnes pour faire le traçage, puis ont souvent rencontré des résistances et des soupçons.

Maintenant, il n’y a tout simplement pas assez de traceurs pour suivre le rythme.

Gurley, l’épidémiologiste de Johns Hopkins, a déclaré que même si les programmes de recherche des contacts sont incomplets et lents, ils ont un impact car de nombreuses personnes ont besoin de savoir comment s’isoler efficacement et où obtenir de l’aide pour la nourriture, le logement et le loyer.

«Cela pourrait être bien pire si nous n’avions pas ces programmes», a déclaré Gurley. Mais elle a ajouté que cela pourrait être beaucoup mieux si les départements de santé avaient plus de ressources.

«Depuis le début, la conversation sur la santé publique a été en quelque sorte la suivante:« Voici les ressources que nous vous offrons, faites de votre mieux. Mais ils n’ont pas la bande passante pour suivre », a déclaré Gurley.

«Je pense que c’est un exemple vraiment frustrant et déchirant de la façon dont nous n’avons pas priorisé cela, et l’une des raisons pour lesquelles nous sommes à la place que nous sommes aujourd’hui», a-t-elle déclaré.

—-

Webber a rapporté de Fenton, Michigan.