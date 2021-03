WASHINGTON — Les agences de renseignement américaines ont publié mardi après-midi leurs conclusions sur les menaces étrangères posées à l’élection présidentielle américaine de 2020, concluant que la Russie et l’Iran étaient les adversaires étrangers les plus actifs impliqués dans la tentative d’influencer le résultat.

Selon le rapport, requis par la loi et déclassifié lundi par le directeur du renseignement national de l’administration Biden, Avril Haines, d’autres acteurs étrangers, y compris le Hezbollah libanais, Cuba et le Venezuela, ont également tenté d’influencer les élections, en déployant des efforts plus modestes et moins influents. pour atteindre leur résultat politique préféré.

En outre, les agences ont conclu avec «une grande confiance» que la Chine avait choisi de ne pas tenter secrètement ou ouvertement d’influencer directement les élections, au-delà des activités économiques et de lobbying traditionnelles en cours.

Cependant, les auteurs du rapport ont noté une opinion dissidente de l’officier supérieur du renseignement chargé de l’analyse stratégique à moyen et long terme sur les questions cybernétiques au National Intelligence Council. Le «point de vue minoritaire», selon le rapport, est que la Chine a pris «au moins certaines mesures pour saper les chances de réélection du président Trump, principalement par le biais des médias sociaux et des déclarations publiques officielles et des médias».

Un certain nombre de législateurs ont salué la publication du rapport.

«Le peuple américain mérite de connaître toute la vérité lorsqu’un gouvernement étranger cherche à s’immiscer dans nos élections, et la publication d’aujourd’hui de l’évaluation de la communauté du renseignement est une étape importante», a écrit le représentant Adam Schiff, le démocrate de Californie qui préside la House Intelligence. Comité, dans une déclaration. «La préparation de ces rapports doit être routinière et impitoyablement non partisane, c’est pourquoi la commission du renseignement a rédigé une loi les mandatant après chaque élection majeure, peu importe qui est dans le bureau ovale.»

Les agences de renseignement ont globalement conclu que, contrairement à 2016, les adversaires étrangers n’ont tenté de «modifier aucun aspect technique du processus de vote», des machines à voter aux listes électorales. Selon la communauté du renseignement, essayer d’infiltrer ou de falsifier l’équipement et l’infrastructure de vote technique serait incroyablement difficile à faire «à grande échelle», étant donné le vaste réseau de systèmes étatiques et locaux individuels et les préparatifs de sécurité accrus. Cependant, le rapport note également que, pour un certain nombre de raisons, pour inclure la disponibilité accrue des outils numériques en ligne et des médias sociaux, davantage d’adversaires tentent d’influencer les élections américaines et continueront probablement de le faire à l’avenir.

«Bien qu’il puisse y avoir un certain soulagement en ce qui concerne nos systèmes de vote, il semble que nous devrons nous attendre à un combat à partir de maintenant», a écrit John Hultquist, vice-président de l’analyse de la société de cybersécurité Mandiant Threat Intelligence, dans un communiqué. «Ce sera particulièrement difficile dans le contexte américain.»

Comme en 2016, les agences de renseignement ont noté que les efforts d’influence et d’ingérence de la Russie, y compris la diffusion de la désinformation via les médias sociaux et les individus ayant des liens avec les services de renseignement russes, étaient dirigés ou du moins tacitement approuvés par le président russe Vladimir Poutine. Les tentatives d’influence, qui ont commencé dès 2014, visaient à dénigrer Biden et à promouvoir le récit selon lequel sa famille avait des liens d’affaires peu recommandables en Ukraine.

«Le rapport confirme ce que nous savons depuis longtemps: des agents des services de renseignement russes ont promu des théories du complot sauvage sur des activités prétendument corrompues en Ukraine, y compris par des contacts directs avec de hauts responsables du gouvernement américain. Ces mêmes théories ont été ouvertement poussées par les républicains cherchant à améliorer les perspectives politiques de Donald Trump », a écrit le sénateur Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon qui a été particulièrement franc sur les efforts d’ingérence électorale russe. «Les comités des finances et de la sécurité intérieure du Sénat ont passé plus d’un an à« enquêter »sur les théories du complot qui étaient le produit de cette campagne de désinformation russe. Voilà l’essentiel. Le Sénat ne doit plus jamais être utilisé pour pousser une propagande étrangère dangereuse destinée à s’immiscer dans nos élections. »

Le rapport aborde également les tentatives de l’Iran d’influencer les élections, y compris les publications sur les réseaux sociaux et les tentatives de campagnes de phishing, ainsi qu’une campagne de courrier électronique dans laquelle des pirates iraniens ont prétendu être membres d’un groupe de droite, les Proud Boys, et ont tenté d’intimider les électeurs, un effort exposé avant l’élection. Ces activités ont également probablement été approuvées au plus haut niveau, a conclu le guide suprême Ali Khamenei, a conclu la communauté du renseignement.

Les analystes du renseignement semblaient être en désaccord sur la mesure dans laquelle les responsables chinois étaient directement intéressés à interférer dans les élections. La majorité a conclu que Pékin était plus réticent au risque que Moscou, dont les relations avec les États-Unis sont déjà extrêmement pauvres. La minorité a admis qu’il n’y avait aucune preuve que la Chine «ait tenté d’interférer avec les processus électoraux», mais a estimé qu’au moins «certains» de ses efforts d’influence «visaient au moins indirectement à affecter les candidats américains, les processus politiques et les préférences des électeurs».

En janvier, l’ombudsman de la communauté du renseignement, Barry Zulauf, a publié un examen indépendant sur la rigueur de l’évaluation de l’ingérence chinoise dans les élections, un rapport qui a été vanté par l’ancien directeur par intérim du renseignement national Richard Grenell. Zulauf a conclu que les agences respectaient les normes analytiques, mais qu’il y avait eu quelques exemples de politisation, y compris des définitions incohérentes ou une «modification de l’artisanat» lorsqu’il s’agissait de conclusions sur les menaces électorales de la Chine contre la Russie. Il a noté que certains analystes de carrière ne voulaient pas que leurs renseignements soient utilisés à mauvais escient par les politiciens et qu’ils étaient donc peut-être plus réticents à tirer des conclusions solides.

Cela, selon le Washington Post, a conduit à un différend entre les agents du renseignement de carrière et les personnes nommées par la politique. Une source a déclaré à Yahoo News qu’à son avis, le niveau de détail et de contrôle appliqué à l’analyse des activités malveillantes chinoises est souvent inférieur à celui appliqué à la Russie. Cependant, la source a noté que l’écart pourrait être attribué à de multiples réalités concurrentes, pour inclure moins de ressources ou de compétences linguistiques consacrées à la région.

Une autre source proche du rapport a noté que l’ombudsman ne semblait pas interroger d’autres experts pertinents, tels que l’officier du renseignement national pour l’Asie de l’Est, mais qu’il essayait de «diviser le bébé» pour refléter des points de vue divergents entre les échelons supérieurs et les rangs. et classer la main-d’œuvre.

