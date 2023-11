Les agences de presse rejettent les allégations de complicité dans les attentats du 7 octobre | Conflit israélo-palestinien Actualités

Quatre médias internationaux ont nié les accusations selon lesquelles ils auraient eu connaissance des attaques du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, après qu’un article d’un groupe de surveillance des médias pro-israélien, HonestReporting, ait remis en question leur travail avec des photojournalistes indépendants basés à Gaza.

Après la publication de l’article de HonestReporting, qui se décrit comme « une organisation caritative » ayant pour mission de « dénoncer les préjugés anti-israéliens des médias », le gouvernement israélien a également demandé des explications à Reuters, à l’Associated Press, au New York Times et à CNN. .

Dans un article publié mercredi, le site souligne que la présence, le 7 octobre, de photojournalistes basés à Gaza dans la zone frontalière violée par le Hamas soulève de « sérieuses questions éthiques ». Il poursuit en alléguant que leur présence aurait pu être « coordonnée avec le Hamas » et se demande si les médias « approuvaient leur présence en territoire ennemi ».

« Reuters nie catégoriquement avoir eu connaissance de l’attaque ou avoir intégré des journalistes au sein du Hamas le 7 octobre », a déclaré Reuters, en réponse à l’article et aux allégations ultérieures des responsables du gouvernement israélien.

Scoop : Quels étaient @AP, @Reuters, @CNN & @NY Times Des photographes indépendants à Gaza en activité en Israël le 7 octobre ? Coïncidence ou faisaient-ils partie du plan ? https://t.co/KcdXMd4DYF – HonnêteReporting (@HonestReporting) 8 novembre 2023

« Reuters a acquis des photographies de deux photographes indépendants basés à Gaza qui se trouvaient à la frontière le matin du 7 octobre, avec lesquels l’agence n’avait aucune relation préalable », a-t-il indiqué.

« Les photographies publiées par Reuters ont été prises deux heures après que le Hamas a tiré des roquettes sur le sud d’Israël et plus de 45 minutes après qu’Israël a déclaré que des hommes armés avaient traversé la frontière. Les journalistes de Reuters n’étaient pas sur le terrain aux endroits mentionnés dans l’article de HonestReporting », a ajouté Reuters.

Plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’assaut contre des postes militaires et des communautés frontalières.

Depuis lors, Israël a lancé une attaque aérienne et terrestre contre Gaza, qui a jusqu’à présent tué au moins 10 812 Palestiniens, dont plus de 4 400 enfants.





Le porte-parole du gouvernement israélien, Nitzan Chen, a déclaré dans un communiqué qu’Israël exigeait des explications des quatre médias concernant l’article de HonestReporting, affirmant que ce que le rapport décrivait « franchit toutes les lignes rouges, professionnelles et morales ».

L’AP a également rejeté les allégations selon lesquelles sa rédaction aurait eu connaissance des attaques.

« Les premières photos reçues par AP d’un indépendant montrent qu’elles ont été prises plus d’une heure après le début des attaques. Aucun membre du personnel de l’AP n’était à la frontière au moment des attaques, et aucun membre du personnel de l’AP n’a traversé la frontière à aucun moment », indique un communiqué.

« Le rôle de l’AP est de recueillir des informations sur les événements d’actualité à travers le monde, où qu’ils se produisent, même lorsque ces événements sont horribles et font de nombreuses victimes. »

L’agence de presse a également déclaré qu’elle « ne travaillait plus » avec le photographe Hassan Eslaiah, l’un des quatre photographes qui ont documenté les attaques.

CNN a également rompu ses liens avec le photographe, qui a été photographié aux côtés du leader du Hamas Yahya Sinwar.

Dans un tweeter Jeudi, HonestReporting a déclaré qu’il n’accusait pas Reuters de collusion mais avait soulevé « de graves problèmes éthiques concernant l’association des médias avec ces indépendants et posé des questions importantes et pertinentes auxquelles tout le monde mérite des réponses ».

Réaction des responsables

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il considérait avec « la plus grande gravité » la suggestion selon laquelle des journalistes travaillant avec des médias internationaux se seraient joints à la couverture des attaques du Hamas.

« Ces journalistes étaient complices de crimes contre l’humanité ; leurs actions étaient contraires à l’éthique professionnelle », a-t-il déclaré.

L’ancien ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, est allé plus loin et a appelé les quatre photojournalistes à être ajoutés à la liste « des participants au massacre du 7 octobre » et à être « éliminés » par les services de sécurité israéliens.

L’agence de sécurité intérieure israélienne a annoncé qu’elle éliminerait tous les participants au massacre du 7 octobre. Les “photojournalistes” qui ont participé à l’enregistrement de l’agression seront ajoutés à cette liste. — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) 9 novembre 2023

Le New York Times, qui travaille avec Yousef Masoud, un autre des quatre photojournalistes, a qualifié de « fausses et scandaleuses » les accusations selon lesquelles sa rédaction avait eu connaissance à l’avance des attaques.

« Nous voulons également défendre les photojournalistes indépendants travaillant dans les zones de conflit, dont le travail les oblige souvent à se précipiter au-dessus du danger pour fournir des témoignages de première main et documenter des informations importantes. C’est le rôle essentiel d’une presse libre en temps de guerre », indique le journal dans un communiqué.

“Nous sommes gravement préoccupés par le fait que des accusations et des menaces non fondées contre les pigistes les mettent en danger et compromettent le travail qui sert l’intérêt public”, ajoute le texte.