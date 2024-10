Les agences de presse demandent au tribunal du Texas d’ordonner la publication des dossiers de la police de l’État du Texas sur la fusillade d’Uvalde

AUSTIN, Texas– Un groupe d’agences de presse a demandé mercredi à une cour d’appel du Texas d’ordonner la publication des dossiers du Département de la sécurité publique de l’État sur la réponse des forces de l’ordre à l’incident. Fusillade à l’école primaire Robb à Uvaldele dernier différend en date sur ce qui devrait être rendu public à propos de l’une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis.

Un juge du comté de Travis avait précédemment ordonné à la police de l’État de divulguer ses dossiers après que les organes de presse eurent intenté une action en justice pour y avoir accès. L’État et le procureur d’Uvalde se sont opposés, arguant que leur libération pourrait compromettre les enquêtes des forces de l’ordre, et l’État a appelé à les maintenir hors de la vue du public.

Lors d’une audience devant la 15e Cour d’appel, Laura Prather, avocate des médias, a qualifié la tentative de blocage des enregistrements de « tentative de garder l’ensemble du dossier secret pour toujours. Nous parlons de l’échec le plus important des forces de l’ordre. dans l’histoire du Texas… L’intérêt public ne pourrait pas être plus grand.

Un juge du panel a noté que les dossiers du DPS comprennent plus de 6 millions de pages de documents et des centaines d’heures de vidéo.

L’objection du procureur a suffi à bloquer la libération en vertu de la loi du Texas, a déclaré la procureure générale adjointe du Texas, Sara Baumgardner.

« (Les médias) peuvent faire toutes les allégations incendiaires qu’ils souhaitent faire au sujet du DPS », a déclaré Baumgardner. « Les tribunaux du Texas ont reconnu que l’entité la mieux placée pour savoir ce qui pourrait interférer avec une poursuite est le procureur lui-même, et non un groupe de médias. »

La cour d’appel n’a pas indiqué quand elle pourrait statuer sur l’affaire. Toute décision peut faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême de l’État.

Un homme armé a pris d’assaut l’école le 24 mai 2022, tuant 19 élèves de quatrième année et deux enseignants. Plus de 370 agents de plusieurs agences locales, étatiques et fédérales ont attendu plus d’une heure pour affronter et tuer le tireur.

D’autres enregistrements de la fusillade d’Uvalde ont été publiés. Le DPS a publié de manière sélective certaines de ces conclusions lors de conférences de presse et d’audiences publiques à l’Assemblée législative.

En août, les responsables d’Uvalde ont publié un collection massive d’enregistrements audio et vidéo provenant de caméras corporelles et de vidéos de surveillance après un long combat juridique.

Plusieurs rapports Les responsables fédéraux des États ont mis à nu des problèmes en cascade dans la formation des forces de l’ordre, la communication, le leadership et la technologie, et se sont demandé si les policiers donnaient la priorité à leur propre vie plutôt qu’à celle des enfants et des enseignants.

Deux anciens policiers des écoles d’Uvalde sont confrontés accusations criminelles sur leurs actions ce jour-là, et plusieurs victimes ou leurs familles ont déposé plusieurs poursuites étatiques et fédérales.

L’Associated Press ne faisait pas partie des organes de presse qui ont intenté une action en justice.