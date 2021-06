Les agences de presse de langue allemande vont « repousser » le langage genré – mais ne parviennent pas à faire une annonce politique neutre en matière de genre

Comme certaines autres langues, l’allemand utilise des mots de genre et utilise ce qu’on appelle le masculin générique – la forme plurielle pour des groupes d’individus ou d’éléments qui sont masculins par défaut. C’est similaire à la façon dont, en anglais, par exemple, un groupe de représentants de la Chambre des États-Unis de l’un ou l’autre sexe aurait jusqu’à récemment été appelé « congressmen », mais beaucoup plus répandu. Certains soutiennent qu’un langage masculin comme celui-ci favorise la discrimination des femmes et des personnes non binaires, et ont fait pression pour une utilisation plus large de termes non sexistes.

Cette semaine, ils peuvent célébrer une victoire, après que huit grandes agences de presse écrivant en allemand aient décidé d’exaucer partiellement leurs vœux. L’objectif est de produire des nouvelles avec « plus de sensibilité à la discrimination » et progressivement « repousser » contre le langage genré, selon un communiqué publié lundi.

Le changement de politique a été adopté par les médias internationaux Associated France Press (AFP) et Reuters, l’allemand DPA, l’autrichien APA, le suisse Keystone-SDA ainsi que l’agence de presse sportive allemande SID, l’agence de presse catholique KNA et l’agence de presse évangélique EPD. De nombreux points de vente de langue allemande sont abonnés à leurs services, de sorte que l’effet d’entraînement est susceptible de se propager à travers l’industrie de l’information.

Les agences utiliseront diverses astuces linguistiques pour que leurs informations sonnent moins masculines, comme mettre deux formes genrées côte à côte avec le féminin devant (« Schülerinnen und Schüler » – « [female] élèves et [male] élèves») ou en remplaçant les mots sexués par des phrases non genrées (« ceux qui fument » au lieu de « »[male] les fumeurs’).

Cependant, ils se sont arrêtés avant d’adopter un changement plus radical, le soi-disant « étoile du genre », ce qui nécessite de placer un caractère spécial tel qu’un astérisque ou un deux-points avant la terminaison féminine d’un mot – par exemple, « Schüler*innen ».

La langue genrée est un sujet brûlant dans le monde germanophone. Les opposants disent que les changements proposés rendent la langue maladroite, difficile à prononcer et moche à lire. Ils pensent que les partisans veulent forcer artificiellement le progrès au nom d’une idéologie, plutôt que de permettre à l’allemand d’évoluer naturellement.

La réaction à l’annonce des agences de presse était naturellement pleine de moqueries. Froben Homburger, le chef de la DPA, a été critiqué sur Twitter pour ne pas avoir respecté les nouvelles règles même en les annonçant. Il a utilisé le mot masculin « Medienkunden » pour expliquer que lui et ses collègues surveilleraient de près la réaction de leurs abonnés aux changements. « Medienkunden et Medienkundinnen, s’il vous plaît ! » une des réponses était.

Un langage non sexiste n’est pas une idée particulièrement populaire, même parmi les bénéficiaires visés. Un récent sondage d’opinion en Allemagne a montré que 65% du public a rejeté la proposition – contre 56% l’année dernière. Même parmi les électeurs qui soutenaient le Parti vert, champion de la réforme, une faible majorité s’y opposait. Ceux qui les favorisent accusent les opposants conservateurs de défendre le patriarcat.

