Les agences de l’ONU mettent en garde contre le risque de famine au Soudan, en Haïti, au Burkina Faso et au Mali et appellent à une aide d’urgence

ROME (AP) – Deux agences des Nations Unies ont mis en garde lundi contre l’augmentation des urgences alimentaires, notamment la famine au Soudan en raison du déclenchement de la guerre et en Haïti, au Burkina Faso et au Mali en raison de la restriction des mouvements de personnes et de biens.

Les quatre pays rejoignent l’Afghanistan, le Nigéria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen aux niveaux d’alerte les plus élevés, avec des communautés qui sont déjà confrontées ou qui devraient être confrontées à la famine ou qui risquent autrement de glisser « vers des conditions catastrophiques ».

Le rapport du Programme alimentaire mondial et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture appelle à une attention urgente pour sauver à la fois des vies et des emplois. Au-delà des neuf pays évaluant le niveau de préoccupation le plus élevé, les agences ont déclaré que 22 pays sont identifiés comme des «points chauds» risquant une insécurité alimentaire aiguë.

« Les voies du statu quo ne sont plus une option dans le paysage des risques d’aujourd’hui si nous voulons parvenir à la sécurité alimentaire mondiale pour tous, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. » a déclaré Qu Dongyu, Directeur général de la FAO.

Il a appelé à une action immédiate dans le secteur agricole « pour sortir les gens du bord de la faim, les aider à reconstruire leur vie et fournir une solution à long terme pour s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire ».

Le rapport cite un éventuel débordement du conflit au Soudan, l’aggravation des crises économiques dans les pays pauvres et la montée des craintes que le phénomène climatique El Niño prévu pour la mi-2023 ne provoque des extrêmes climatiques dans les pays vulnérables.

Le rapport prévient qu’un million de personnes devraient fuir le Soudan, tandis que 2,5 millions de personnes supplémentaires à l’intérieur du Soudan seront confrontées à une famine aiguë dans les mois à venir, les routes d’approvisionnement passant par Port-Soudan étant perturbées par des problèmes de sécurité.

La directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, a mis en garde contre les conséquences « catastrophiques » à moins qu’il n’y ait une action claire pour « aider les gens à s’adapter au changement climatique et, en fin de compte, prévenir la famine ».

« Non seulement plus de personnes dans plus d’endroits dans le monde souffrent de la faim, mais la gravité de la faim à laquelle elles sont confrontées est pire que jamais », a déclaré McCain.

The Associated Press