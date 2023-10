Les agences de l’ONU appellent le Pakistan à protéger les réfugiés afghans — Enjeux mondiaux

Au milieu d’une « grave crise humanitaire », l’Afghanistan est actuellement confronté à plusieurs défis en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme. les femmes et les fillesselon l’ONU.

Les nouveaux plans du Pakistan auraient de « graves implications » pour tous ceux qui ont été forcés de quitter le pays et pourraient être confrontés à de graves risques en matière de protection à leur retour, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré dans un communiqué commun.

« Le rapatriement forcé de ressortissants afghans peut potentiellement entraîner de graves violations des droits de l’homme, notamment la séparation des familles et l’expulsion de mineurs », ont prévenu les agences de l’ONU.

Le Pakistan continue d’être l’un des plus grands pays d’accueil de réfugiés au monde, assurant la sécurité de quelque 1,3 million de réfugiés enregistrés qui ont été contraints de fuir leur pays, dont 99 pour cent sont des Afghans, selon HCRle dernier mise à jour en août.

« Suspendre les retours forcés »

Ils ont réitéré leur appel à tous les pays à « suspendre les retours forcés de ressortissants afghans » et à garantir que tout retour éventuel vers le pays se déroule de manière sûre, digne et volontaire.

Reconnaissant la prérogative souveraine du Pakistan sur les politiques intérieures, sa nécessité de gérer les populations sur son territoire et ses obligations d’assurer la sûreté et la sécurité publiques, les agences ont rappelé leur étroite collaboration de longue date avec le gouvernement.

« Le HCR et l’OIM apprécient l’hospitalité généreuse du Pakistan envers les ressortissants afghans depuis plus de quatre décennies, malgré les défis », ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils « sont prêts à fournir leur soutien pour développer un mécanisme complet et durable pour enregistrer et gérer les ressortissants afghans, y compris ceux qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale ».