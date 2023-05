Les agences d’aide soutiennent l’appel de 7 milliards de dollars de l’ONU pour la crise dans la Corne de l’Afrique

NAIROBI, Kenya (AP) – Les agences humanitaires demandent le financement intégral de l’appel de 7 milliards de dollars de l’ONU pour la Corne de l’Afrique lors d’une conférence d’annonce de contributions cette semaine, citant une crise croissante et la nécessité d’une intervention urgente pour sauver des vies.

L’ONU affirme que la région est confrontée à la pire sécheresse en 40 ans, avec plus de 43,3 millions de personnes ayant besoin d’aide en Somalie, en Éthiopie et au Kenya, et plus de la moitié de celles qui n’ont pas accès à une nourriture suffisante, selon l’ONU

L’International Rescue Committee a déclaré que jusqu’à présent, les appels ont reçu moins d’un quart des dons dont ils ont besoin.

« Les efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire doivent être intensifiés de toute urgence à un groupe plus large de gouvernements, d’institutions financières internationales et d’acteurs climatiques », a déclaré le directeur général de l’IRC, David Miliband.

L’ONU organise mercredi un événement de haut niveau pour les promesses de dons à son siège à New York, où les États membres et les partenaires seront encouragés à s’engager à apporter un soutien financier à la crise de la Corne de l’Afrique.

Les organisations humanitaires disent que le temps presse car les communautés touchées ont vécu pendant des mois avec peu ou pas de nourriture.

« C’est plus qu’urgent. … Nous avons déjà évité la famine, et nous pouvons le faire à nouveau. … Les gens meurent déjà et il n’y a pas de temps pour les déclarations », Deepmala Mahla, vice-présidente de CARE International pour les affaires humanitaires. a déclaré à l’Associated Press.

Une famine n’a pas encore été déclarée en Somalie, où plus de 6 millions de personnes souffrent de la faim, mais certains responsables humanitaires et climatiques ont averti que les tendances sont pires que lors de la famine de 2011 en Somalie au cours de laquelle un quart de million de personnes sont mortes.

Les déclarations formelles de famine sont rares car les données permettant de répondre aux critères de référence ne peuvent souvent pas être obtenues en raison de conflits, d’infrastructures médiocres ou de politiques. Les gouvernements peuvent se méfier d’être associés à un terme d’une ampleur aussi sinistre.

Des organisations non gouvernementales locales comme la Fondation somalienne Hormuud Salaam affirment qu’un financement durable est nécessaire.

« Pour un changement durable, nous devons doter les organisations locales et les populations locales des outils nécessaires pour faire face aux inévitables chocs climatiques de demain », a déclaré à l’AP le PDG de la fondation, Abdullahi Nur Osman.

Les conflits persistants dans certaines des zones touchées, combinés aux effets du changement climatique, ont contribué à l’aggravation de la crise.

Certaines parties de la Somalie et de l’Éthiopie subissent actuellement des inondations pendant la saison des pluies en cours et des millions de personnes ont été déplacées.

Les zones touchées, principalement occupées par des éleveurs, avaient connu des saisons sèches prolongées qui ont laissé le bétail, qui est une source de subsistance, mort.

Certaines parties de la Somalie sont aux prises avec l’insécurité en raison du groupe extrémiste al-Shabab qui a mené de nombreuses attaques à grande échelle.

Le nord de l’Éthiopie a connu un conflit pendant plus de deux ans alors que les forces régionales se heurtaient aux forces nationales. Des centaines de milliers de personnes sont mortes et la situation reste fragile, sept mois après la signature d’un accord de paix.

Evelyne Musambi, Associated Press