Les AG républicains demandent à Google de ne pas limiter les résultats de recherche pour les centres anti-avortement

Un groupe de procureurs généraux républicains a envoyé un lettre à Google jeudi demandant au géant de la recherche de ne pas limiter les résultats des centres anti-avortement, comme l’a rapporté plus tôt The Associated Press.

La lettre, adressée au PDG de Google, Sundar Pichai et signée par 17 AG républicains, indique que certains politiciens font pression sur Google pour qu’il “discrimine les centres de grossesse en crise pro-vie” et que s’y conformer “constituerait une grave atteinte au principe de la liberté d’expression”. La lettre continue de critiquer Google pour abandonner ses mantras “ne sois pas méchant” et “accès impartial à l’information” dans son code de conduite – ce qu’il a fait en 2018.

Il suit les sens américains Mark Warner et Elissa Slotkin cosigner une lettre avec 19 autres membres du Congrès le mois dernier qui ont demandé à Google de corriger les résultats de recherche trompeurs qui orientent les femmes vers les soi-disant centres de grossesse de crise. Ces centres, appelés “faux cliniques anti-avortement” par Warner et Slotkin, visent à persuader les gens de ne pas se faire avorter.

La lettre du GOP a contesté le mot “faux”, affirmant que ces centres fournissent des échographies, des tests de grossesse, des tests pour les maladies sexuellement transmissibles et d’autres services à peu ou pas de frais.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire la suite: YouTube commencera à supprimer les vidéos contenant des informations erronées sur l’avortement

Le débat sur la confidentialité des données en ligne autour des soins d’avortement vient après la Dobbs contre Jackson Décision de la Women’s Health Organization par la Cour suprême le mois dernier. La décision a supprimé près de 50 ans de précédent pour les droits à l’avortement protégés par le gouvernement fédéral, établis pour la première fois par Roe v. Wade.

Dobbs v. Jackson a renvoyé la question de l’avortement aux États-Unis, donner à chaque État l’autorité autoriser, limiter ou interdire les avortements. Les législateurs du Missouri ont législation présentée qui viserait à poursuivre les personnes voyageant hors de l’État pour des soins d’avortement.

Considérant les contrôles de Google sur 90 % du marché de la recherche sur Internetles défenseurs du droit à l’avortement s’inquiètent les données de recherche et de localisation pourraient être utilisées contre ceux qui demandent des soins d’avortement. Google est invité à suppression automatique des données de localisation après des visites dans des cliniques d’avortement, mais cela a également placé le géant de la recherche au milieu d’un débat politiquement brûlant.