Les AG des États exhortent Apple à mieux protéger les données sur la santé reproductive

Dix procureurs généraux des États exhortent Apple va ajouter de nouvelles protections pour les données de santé reproductive contenues dans des applications tierces hébergées sur l’App Store.

Dans un lettre envoyé au PDG Tim Cook, aux procureurs généraux de Californie, du Connecticut, du district de Columbia, du Massachusetts, de la Caroline du Nord, du New Jersey, de l’Oregon, du Vermont et de Washington, a déclaré que des règles laxistes pour la protection des données sur la santé reproductive pourraient nuire aux patients ou aux prestataires à la suite de la Cour suprême Décision du tribunal qui a annulé Roe v. Wade.

Le groupe a déclaré que l’historique de localisation, l’historique de recherche et les données de santé adjacentes – informations relatives à la santé reproductive passée, présente ou future de l’utilisateur – pourraient présenter un risque pour les personnes recherchant ou fournissant des avortements, des contraceptifs ou d’autres soins de reproduction.

Les procureurs généraux soutiennent qu’Apple devrait exiger que les développeurs d’applications suppriment les données de localisation, de recherche et de santé qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’application. Les applications doivent également fournir des avis clairs détaillant la manière dont leurs données sont utilisées, conservées et partagées, et ne fournir ces données à des tiers qu’avec une citation à comparaître, un mandat de perquisition ou une ordonnance du tribunal.

La lettre note qu’Apple fréquemment vante des normes élevées concernant la sécurité et la confidentialité des données, et il devrait tenir les applications tierces selon ses propres règles.

“Au minimum, Apple devrait exiger que les applications sur l’App Store respectent certaines exigences de sécurité minimales, telles que le cryptage des données biométriques et autres données de santé sensibles stockées sur les applications, l’utilisation du cryptage de bout en bout lors de la transmission desdites données et la conformité avec l’utilisateur d’Apple. contrôles de non-participation”, ont écrit les procureurs généraux. “Pour garantir la conformité à long terme, Apple devrait effectuer des audits périodiques et supprimer ou refuser de répertorier les applications tierces en violation de ces normes.”

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

Après la décision Dobbs au cours de l’été, certains experts en sécurité a soulevé des inquiétudes les données recueillies dans les applications de santé reproductive et de suivi des règles pourraient être utilisées comme preuves dans les États où l’avortement est désormais restreint. D’autres notent qu’il y a un variété d’informations numériques qui pourraient être risqués, comme les messages texte ou l’historique des recherches.

La lettre des procureurs généraux des États faisait état d’un rapport récent de la Fondation Mozilla qui a découvert qu’un certain nombre d’applications de suivi des règles, de grossesse, de santé et de remise en forme ont des normes médiocres en matière de confidentialité des données. D’autres recherches ont révélé que de nombreuses applications de santé pour femmes partagent des données avec des tiers ou n’affichent pas clairement les politiques de confidentialité.

ENREGISTREMENT

“La protection de la vie privée en matière de procréation à la suite de la décision Dobbs est primordiale. Malgré la promotion de la vie privée comme l’une de ses” valeurs fondamentales “, Apple n’a tout simplement pas fait assez pour garantir que les données privées sur la santé reproductive collectées et stockées par les applications ne seront pas utilisées pour suivre, harceler ou criminaliser ceux qui cherchent à exercer leurs libertés reproductives », a déclaré le procureur général du New Jersey, Matthew J. Platkin, dans un communiqué.