Les AG de l’État pour lutter contre le rejet des plaintes antitrust de Facebook

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, prend la parole lors d’une conférence de presse pour annoncer la réforme de la justice pénale à New York, aux États-Unis, le 21 mai 2021.

Les procureurs généraux de l’État qui ont accusé Facebook de monopolisation illégale s’opposeront au rejet par un tribunal de leurs réclamations, selon un dossier judiciaire de mercredi.

Les AG de 48 États et territoires ont déposé l’avis d’appel un mois après qu’un juge a rejeté leur plainte et celle de la Federal Trade Commission.

« Nous avons déposé cet avis d’appel parce que nous ne sommes pas d’accord avec la décision du tribunal et devons tenir Facebook pour responsable de l’étouffement de la concurrence, de la réduction de l’innovation et de la réduction des protections de la vie privée », a déclaré mercredi la procureure générale de New York, Letitia James, qui a dirigé la coalition bipartite, dans un communiqué. . « Nous ne pouvons plus permettre à Facebook de tirer profit de l’exploitation des données des consommateurs. »

Bien que le juge ait donné à la FTC, qui a déposé une poursuite similaire contre Facebook, une autre chance de modifier et de déposer à nouveau sa plainte, il n’a pas fourni le même recours aux plaignants de l’État. Le juge a déclaré que le long délai des États pour contester les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp était sans précédent à ce niveau.

Le tribunal a initialement fixé la date à laquelle la FTC déposera une plainte modifiée pour cette semaine, mais cette date limite a depuis été reportée au 19 août. Depuis que le juge a rejeté la plainte, Facebook a déposé une requête pour que la présidente de la FTC, Lina Khan, soit récusée de des questions antitrust impliquant leur entreprise sur la base de déclarations critiques passées qu’elle et ses anciens employeurs ont faites à propos de l’industrie.

Khan et la FTC n’ont pas encore répondu à la pétition, mais elle devra probablement s’y attaquer avant d’aller de l’avant avec une plainte modifiée. La FTC pourrait également choisir de déposer la plainte devant son propre juge de droit administratif et de renoncer à la voie du tribunal fédéral.

