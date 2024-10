Les after-parties VMA et Super Bowl de Diddy sont devenues des « Freak-Offs »

Un nouveau jour, un nouvel aperçu des fêtes sauvages organisées par le magnat en disgrâce Sean « Diddy » Combs.

Le New York Post rapporte avoir obtenu des séquences vidéo des « freak-offs » résultant de trois des afterparties coûteuses de Diddy : celles qu’il a animées pour les MTV Video Music Awards 2004 et 2005 à Miami et pour le Super Bowl 2005 à Jacksonville, en Floride. . Apparemment, chacun d’eux s’est transformé en une orgie alimentée par la drogue après le retour des invités célèbres.

Des séquences vidéo, que le Poste dit avoir examiné, et aurait montré un phénomène de panique au manoir de Diddy à Miami après qu’il ait accueilli les VMA de 2005. Diddy est la seule célébrité dans la vidéo, le Poste rapports, visibles en arrière-plan alors que deux hommes ont des relations sexuelles avec une « très jeune femme noire qui avait clairement de la poudre blanche sous le nez ».

Après son gala du Super Bowl la même année, il a de nouveau organisé une after-party dans un manoir voisin, selon le Poste. Dans les images de cet événement, on peut voir Diddy participer à l’orgie.

Dans leur acte d’accusation, les autorités fédérales ont déclaré que Diddy avait forcé et contraint des personnes dans son orbite à participer à des relations sexuelles de plusieurs jours, les faisant consommer de la drogue et de l’alcool pour les maintenir dociles. Ces « freak-offs » ne représentaient qu’une facette du système d’abus sexuels de Diddy, selon les procureurs. Diddy a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Mais dans les semaines qui ont suivi son arrestation, les poursuites judiciaires ont continué à s’accumuler, la plupart émanant de personnes affirmant avoir été maltraitées lors des tristement célèbres bashes de Diddy. Plus tôt cette semaine, une femme a poursuivi le rappeur, alléguant que lorsqu’elle avait 13 ans, Diddy l’avait violée lors de son afterparty des 2000 VMA sous les yeux d’une célébrité masculine et féminine.

Dans un autre procès, John Doe affirme que lorsqu’il a assisté à une fête en 2022 pour la marque de vodka Diddy’s, le magnat a saisi ses organes génitaux à travers son pantalon et « les a pressés ».[ed] eux d’une manière brutale et sexuelle.

Et dans un autre dossier encore, une femme anonyme affirme que Diddy l’a droguée et violée lors d’une afterparty qu’il a organisée dans sa chambre d’hôtel à Las Vegas en 2014. Messages les images ne révèlent pas nécessairement quelque chose de nouveau sur les allégations contre Diddy, elles correspondent à son mode opératoire rapporté et soulignent la fréquence à laquelle ses soirées auxquelles assistaient des célébrités se sont apparemment transformées en soirées sexuelles.

« À peu près tout ce que vous pouvez imaginer s’est produit » lors de ces événements, a déclaré une source anonyme des forces de l’ordre fédérales. Poste.

L’avocat de Diddy, quant à lui, a insisté sur le fait que « M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, adulte ou mineur, homme ou femme.