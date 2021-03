KAMPALA, Ouganda (AP) – Le moment de vérité pour Ivan Arinaitwe est venu quand il a dû choisir parmi de nombreux parents et amis qui inviter à son mariage. Au départ, 150 personnes sont passées à 300 alors qu’il agonisait. Peu importe comment il a essayé, il serait difficile de réaliser le mariage «scientifique» recommandé par l’Ouganda, réduit pour la pandémie de COVID-19.

En Afrique, où les mariages prennent souvent de l’ampleur, il inviterait 1 300 personnes s’il le pouvait. Maintenant, il s’inquiète de la réaction des non-invités et des conséquences pour sa famille.

«C’est un peu compliqué, très compliqué en fait», a déclaré l’employé d’une agence de recherche gouvernementale dont le mariage est prévu en avril. «Mais nous avons un bouc émissaire de la pandémie de COVID-19. Je dirai: «Ce n’est pas moi. C’est ce que le gouvernement a dit. Si je ne vous ai pas invité, veuillez comprendre. « »

Il n’est pas seul. De nombreux Africains repensent les grands et généreux mariages au milieu des ravages économiques de la pandémie. En Ouganda, un pays d’Afrique de l’Est de 45 millions d’habitants où les convois de mariage colorés sont un spectacle de rue le week-end, le président Yoweri Museveni a ordonné l’année dernière des mariages dits scientifiques, auxquels ne participent pas plus de 10 personnes, pour endiguer la propagation du coronavirus.

Museveni a organisé un tel mariage pour un cousin en juillet dans les jardins luxuriants de la résidence officielle, State House, avec le couple masqué dans des sièges socialement éloignés. Même le simple gâteau de mariée avait l’air lugubre, contrairement aux gâteaux géants à plusieurs niveaux qui dominent souvent les réceptions.

La pandémie force le changement dans les communautés où la famille peut signifier tout un clan et les mariages sont considérés comme essentiels pour cimenter les relations entre les communautés. Les familles élargies planifient souvent des mariages, et les grands et extravagants sont un symbole de statut dans des endroits comme le Nigéria, où plus de 2 millions de dollars peuvent être dépensés.

Beaucoup en Ouganda ont exprimé leur scepticisme au sujet des petits mariages, et il y a eu des rapports de police interrompant les cérémonies non conformes avant que les règles ne soient progressivement assouplies pour permettre jusqu’à 200 participants.

Mais maintenant, alors que la pandémie continue de piquer, de plus en plus de gens sont prudents avec leur argent.

«Lorsque le coronavirus a frappé, les gens se sont adaptés rapidement, très rapidement», a déclaré le révérend Sammy Wainaina, prévôt de la cathédrale All Saints dans la capitale kényane, Nairobi. «Pour les mariages, les gens sont devenus petits.»

De plus en plus de Kenyans optent désormais pour des événements de «jardin» décontractés ainsi que pour les unions civiles qui sont devenues populaires au cours de l’année écoulée. tels mariages et ne se rendent compte que plus tard qu’ils n’étaient pas attachés aux vœux qu’ils avaient prononcés. »

La demande de mariages à l’église « a considérablement diminué », a-t-il dit.

Une tendance similaire est rapportée en Ouganda par Charles Nsimbi, un responsable chargé de l’enregistrement des unions civiles, qui a déclaré au journal New Vision que le nombre moyen de syndicats par jour est passé de cinq à 12 avant la pandémie.

Arinaitwe, l’Ougandais qui planifie un petit mariage à l’église, a déclaré qu’il avait décidé de ne pas organiser la réception dans son district rural, où même les non invités peuvent se présenter. Les invitations spécifient deux personnes et aucun enfant. Il sait que beaucoup de gens seront contrariés, mais il est nécessaire de garder les chiffres sous contrôle et d’éviter de commencer son mariage avec une grosse facture à payer.

«Étant donné que les revenus disponibles des gens ont considérablement diminué, les gens sont en mode survie», a déclaré Moses Mugarura, un pasteur ougandais qui possède un restaurant dans la capitale, Kampala, autrefois très demandé par les couples.

Son restaurant n’a accueilli aucune réunion de mariage de février 2020 à janvier, a-t-il déclaré. Et il est passé d’assister à un mariage tous les deux week-ends à seulement quatre l’année dernière, citant des familles qui craignaient que leurs filles éligibles «ne soient pas exposées aux opportunités normales».

«Je crois que de nombreuses personnes ont perdu la foi et sont arrivées au fruit à portée de main», a-t-il dit, faisant référence à la cohabitation.

Mais le simple fait de vivre ensemble n’est pas une solution pour certains dans les sociétés conservatrices comme Noel Mporebuce dans la capitale rwandaise, Kigali. Lorsque le pays d’Afrique centrale a signalé ses premiers cas de virus, il se préparait à un mariage initialement prévu pour le lendemain de Noël. Le verrouillage imposé pour ralentir la pandémie a effectivement interdit les rassemblements sociaux et lui a laissé les espoirs d’un mariage classique s’estompant.

«À présent, nous serions mariés heureux, vivant en tant que mari et femme», a-t-il déclaré. « Tout est maintenant laissé entre les mains de Dieu. Le coronavirus est en train de tuer notre avenir. »

Un autre résident de Kigali, l’enseignant Emmanuel Gatera, a décrit un problème différent pour une sœur dont le mariage était prévu pour Noël mais qui est reporté indéfiniment alors que son partenaire a du mal à joindre les deux bouts. La femme enceinte a emménagé avec lui de toute façon parce qu’elle craignait qu’il ne change d’avis sur le fait de se marier.

«La cohabitation est impensable dans notre société, et cette cicatrice vivra avec (ma sœur) pour toujours», a déclaré Gatera.

Et pourtant, pour d’autres, la pandémie a présenté une opportunité de contourner les cérémonies de mariage qui ne peuvent normalement pas être contournées.

Philemon Jambaya, journaliste indépendant au Zimbabwe, a déclaré qu’il avait négocié une baisse du prix de la mariée via WhatsApp, puis avait enregistré un petit et bref mariage traditionnel sur les smartphones. Les anciens de la famille n’ont pas résisté, a-t-il dit.

Son succès est remarquable dans ce pays d’Afrique australe où un mariage traditionnel peut être élaboré, impliquant jusqu’à une douzaine d’étapes qui prennent des mois pour aboutir à des fiançailles et à un repas bondés.

«Je n’avais jamais imaginé me marier de cette façon, mais je ne pouvais pas attendre», a déclaré Jambaya. «Tout le monde savait à quel point je l’aimais et à quel point j’étais désespéré de faire d’elle ma femme, et que nous vivons aussi des temps anormaux.

Mutsaka a rapporté de Harare, Zimbabwe. L’écrivain d’Associated Press Ignatius Ssuuna à Kigali, au Rwanda, a contribué à ce rapport.