Les Africains poursuivent le Royaume-Uni pour les abus de l’époque coloniale — RT World News

Les Kenyans forcés de quitter leurs terres sous la domination coloniale britannique ont déposé une plainte auprès d’un haut tribunal européen

Un groupe de militants kenyans a déposé mardi une plainte contre le Royaume-Uni devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Les avocats représentant les peuples chassés de leurs terres dans la vallée du Rift au Kenya affirment que le Royaume-Uni a violé la Convention européenne des droits de l’homme, dont il est signataire, en ignorant systématiquement les plaintes déposées par les victimes de la domination coloniale.

“Le gouvernement britannique a esquivé et plongé, et a malheureusement évité toutes les voies de recours possibles”, Joel Kimutai Bosek, représentant les peuples Kipsigis et Talai, a déclaré. “Nous n’avons pas d’autre choix que de poursuivre nos clients en justice afin que l’histoire puisse être redressée.”

L’Empire britannique a gouverné le Kenya entre la fin du 19e siècle et 1962. Les peuples vivant dans la vallée du Rift ont été chassés de leurs terres au début du 20e siècle. Aujourd’hui, la région autour de Kericho, la plus grande ville de la vallée, est une importante région productrice de thé exploitée par des majors multinationales.

« Aujourd’hui, certaines des sociétés de thé les plus prospères au monde, comme Unilever, Williamson Tea, Finlay’s et Lipton, occupent et exploitent ces terres et continuent de les utiliser pour générer des profits considérables », ont déclaré les plaignants dans un communiqué.















Auparavant, les Kipsigis et les Talai ont porté leur cause devant l’ONU, où un comité d’enquête spécial a exprimé “grave préoccupation” l’année dernière sur l’incapacité de Londres à reconnaître sa part de responsabilité ou à présenter des excuses pour les abus de l’époque coloniale. La plainte à l’ONU a été signée par plus de 100 000 personnes qui ont souffert de la domination coloniale ou leurs descendants, exigeant des excuses et des réparations pour la cession de leurs terres aux colons blancs.

Le dépôt de l’affaire auprès de la CEDH a été salué par le gouverneur sortant du comté de Kericho, Paul Chepkwony, qui a déclaré qu’il était “une journée historique” pour toute la région.

« Nous avons pris toutes les mesures raisonnables et dignes. Mais le gouvernement britannique nous a donné l’épaule froide… nous espérons pour ceux qui ont souffert trop longtemps que leur dignité sera restaurée », Chepkwony a déclaré.