Les Africains affamés encouragés à manger des insectes — RT World News

Des projets d’aide britanniques en RDC et au Zimbabwe exhortent les habitants des zones rurales à élever davantage d’insectes

Des projets d’aide financés par le Royaume-Uni au Zimbabwe et en République démocratique du Congo encouragent la population affamée de ces pays africains à introduire davantage d’insectes riches en nutriments dans leur alimentation.

Comme l’a rapporté The Guardian vendredi, les agences dépensent actuellement jusqu’à 57 000 dollars en RDC et 346 000 dollars au Zimbabwe pour tester des régimes alimentaires à base d’insectes en vue de les présenter à la population locale.



En RDC, l’initiative explore les avantages de manger des chenilles africaines, des criquets migrateurs et des mouches soldats noires. On note qu’il existe quelque 23 espèces d’insectes, dont les termites et les grillons, qui sont déjà consommés dans la région du Sud-Kivu. Cependant, les locaux les consomment de manière opportuniste et les cueillent selon la saison.

L’Agence catholique pour le développement outre-mer, une organisation caritative basée au Royaume-Uni, pousse maintenant les Congolais à commencer à cultiver des insectes de manière industrialisée dans le but de mettre fin aux problèmes de famine dans la région.

Au Zimbabwe, une autre agence d’aide cherche des moyens d’utiliser les vers mopane dans les bouillies servies dans les écoles. Le Guardian note que ces chenilles vertes visqueuses, qui se transforment en papillons de nuit empereurs, sont déjà couramment cueillies pour être consommées dans la végétation pendant la saison des pluies.















Le projet vise à développer une bouillie à base d’insectes pour nourrir les enfants pauvres de la ville méridionale de Gwanda et de la capitale zimbabwéenne Harare. L’agence affirme que ce plat combinera des vers mopane cultivés localement avec des céréales et des fruits, offrant toutes les vitamines et minéraux essentiels tels que le phosphore, le potassium, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le sodium, ainsi que les vitamines B1 et B2.

Le Dr Alberto Fiore, professeur de chimie et de technologie alimentaires qui dirige le projet au Zimbabwe, a déclaré au Guardian que l’introduction du repas à base d’insectes n’est que la première étape du projet, qui mènera également des essais randomisés pour voir si le plat avoir un effet sur les performances des enfants à l’école et être bénéfique pour leur santé.

Les deux projets au Zimbabwe et en RDC sont financés par UK Research and Innovation (UKRI), qui fait partie du Department for Business, Energy and Industrial Strategy.

Un porte-parole de l’UKRI a déclaré au Guardian que l’organisation espère que le financement de tels projets “bénéficier aux citoyens du monde entier, quel que soit leur statut économique”, et a noté les avantages environnementaux de la consommation d’un régime alimentaire à base d’insectes.